Монреальцы прощаются с любимым сливочным сыром Liberté

А ещё в Монреале закрылся любимый кинотеатр.

“С большой грустью мы должны подтвердить, что больше не сможем производить наш сливочный сыр Liberté, который соответствует ожиданиям наших потребителей”, — говорится в заявлении на веб-сайте Liberté.

Его исчезновение расстроит не только покупателей, которые привыкли видеть продукт на полках магазинах. Во многих булочных это был незаменимый ингредиент для бубликов и рогаликов.

Семья Копоровских, еврейских иммигрантов из России, основала магазин Liberte в 1936 году в самом сердце монреальского района Плато. Изначально они продавали кошерный сливочный сыр, творог и сметану.

Компания была куплена Yoplait в 2010 году и General Mills в 2021 году. General Mills также владеет брендом Bold Cultr, который производит альтернативу сливочному сыру неживотного происхождения.

Liberté и General Mills заявили, что на него нет достаточного спроса.

Стоит отметить, что в 2020 году General Mills перезапустила ранее снятые с производства печеньки Dunkaroos.

Несмотря на “недостаточный спрос”, клиенты – как обычные покупатели, так и крупные булочные – принялись скупать уже произведенные запасы сыра.

Популярный магазин рогаликов Fairmount Bagel заявил, что заказал дополнительные запасы, чтобы продукт оставался доступным как можно дольше, но запасов не хватило.

“Мы знаем, что наши клиенты, а также наши семьи расстроены: это был лучший из сливочных сыров, — сказали в булочной. – От текстуры до вкуса, это был превосходный продукт. Не говоря уже о гордости за местный продукт. Его действительно будет не хватать”.

Монреальский еврейский историк кулинарии Кэт Романов сообщила эту новость в статье “Элегия сливочного сыра Либерте: монреальский рогалик, не похожий ни на что другое” в Nosher.

“Я была в шоке, — написала она. – Этот сливочный сыр уже много лет является основой столов еврейских жителей Монреаля. Я не могла себе представить, что он не был частью городской культуры рогаликов. Отказ от этого сыра – это позор. Потому что нет ничего более монреальского, чем бублик с сыром Liberté”.