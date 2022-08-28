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Новости В Мире Он провёл 18 лет в аэропорту. Его история легла в основу фильма “Терминал”
Nessiri
Мехран Насери около рекламного плаката фильма "Терминал" в аэропорту Шарль де Голль.

Он провёл 18 лет в аэропорту. Его история легла в основу фильма “Терминал”

Megan Jorgensen Авг 28, 2022 В Мире, Интересное кино, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Это интересно Оставить комментарий 122 Просмотров

Реальная история человека, который восемнадцать лет прожил в международной зоне парижского аэропорта и чья история легла в основу сценария фильма “Терминал”

Мехран Насери – восемнадцать лет безвылазной жизни в аэропорту. Но, к сожалению, история не так благополучно завершилась, как в кино.

Если кто-то не смотрел знаменитый фильм “Терминал”, где Том Хэнкс играет несчастного пассажира, который вынужден ютиться в аэропорту, потому что его не пускают в страну пограничники, а авиакомпании не хотят и не могут везти обратно, то уж слышали про эту картину практически все.

А вот тот факт, что в основу фильма лёг реальный случай, знают немногие. Тем не менее, действительность ещё удивительнее.

Некий Мехран Карими Насери (Mehran Karimi Nasseri), гражданин Ирана, прожил в парижском аэропорту “шарль де Голль” восемнадцать лет! Не год, не два, а восемьнадцать, с августа 1988 года по август 2006. Почему и как так получилось?

За долгие годы история обогатилась самыми разными подробностями, иногда противоречивыми и неправдобподными, но, в принципе, все источники сходятся на том, что Мехран бежал из Ирана и попросил политического убежища в Бельгии. Его беженство сомнений не вызывало – он участовал в демонстрациях, был брошен за решётку по обвинению в заговоре с целью свержения правительства. После официального получения статуса беженца, Мехран решает поселиться в Великобритании, где он учился, будучи молодым человеком. Но во время путешествия из Бельгии в Великобританию он теряет чемодан, в котором хранились все документы, подтверждающие его статус. В результате британские пограничники высылают его назад во Францию на поезде. По прибытию во Францию, он задержан за “незаконное пересечение границы”, но быстро освобождён, так как французские власти вошли в его положение, после чего его привозят в парижский аэропорт и выдворяют “за пределы Франции”, что в этом случае означает, что ему позволяют пройти в международную зону аэропорта, где и оставляют. Никаких документов у человека нет, купить билет он не может, никто его на самолёт не сажает, а обратно во Францию пускать не желают.

Вот Мехран и остаётся в международной зоне. Дальше всё, как в кино: он обедает в местных ресторанчиках (чаще всего в аэропортовском Макдональдсе), моется по ночам в туалетах, бродит по коридорам, наблюдает за пассажирами, спит на креслах. Иногда он помогает уборщикам в их работе, за что получает какие-то деньги. Иногда ему дают деньги пассажиры, которые узнали о нём из газетных статей – Мехран постепенно стал знаменитостью. О нём узнаёт и парижский адвокат, специализирующийся на защите прав человека. Дальше начинается абсурд: адвокат обращается к бельгийским властям, те готовы выдать копии утерянных документов, но, по заверениям адвоката, они готовы передать копии лишь лично в руки Мехрану по его прибытии в Бельгию. Но до Бельгии он добраться не может, потому что документов у него нет. Все разводят руками…

Наконец, в 1999 году адвокату удаётся убедить бельгийские власти выслать документы по почте на аэропортовский адрес, но уже поздно – проведя десять лет в аэропорту Мехран Насери теряет связь с реальностью, отказывается принять документы, заявляя, что это фальшивка, и принимает решение и дальше жить в помещениях аэропорта. Он явно заболел шизофренией, что не удивительно, – десять лет такой жизни кого угодно доведут до помешательства. Более того, со временем он счёл себя британским гражданином по имени Сэр Альфред, и стал отказываться от любых попыток обратиться к нему по имени Насери, считая, что речь о ком-то другом. Выселить его из аэропорта не удаётся (скорее, никому нет до этого дела), но в 2006 году он попадает в больницу с диагнозом “пищевое отравление”, а дальше его видели в парижских приютах для бездомных, но жив ли он сегодня, а если жив, то где живёт, никто точно не скажет.

Любопытно, что ещё в 2004 году вышла автобиографическая книга Насери, “Человек из Терминала”, написанная им с помощью британского писателя Эндрю Донкена, которую критика приняла благосклонно, но которая не привела к переезду автора из аэропорта.

А ещё раньше во Франции вышел фильм с известным актёром Жаном Рошфором в главной роли, поставленный по мотивам реальной истории. Затем вышла повесть, написанная Мишелем Патернини, где у героя даже фамилия сохранена, затем два документальных фильма – в 2000 и в 2001 году, а затем уже, в 2004 году, выходит знаменитый “Терминал”.

С Насери авторы фильма (режиссёр Спилберг) поступили благородно – они выкупили у того права на киноэпопею, заплатив Мехрану 250 тысяч американских долларов! Кинофильм выходит тогда, когда Мехран Насери всё ещё живёт в аэропорту, и тот даже принмает участие в рекламе кино. К сожалению, болезнь взяла своё, куда делись деньги, никто не знает, куда делся сам герой, тоже никто не знает.

Вот такая печальная история.

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