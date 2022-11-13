В Париже скончался Мехран Карими Насери, жизнь которого в аэропорту была положена в основу фильма “Терминал”

Кончина героя фильма “Терминал”, который прожил в аэропорту 18 лет. Он ушёл из жизни в возрасте 77 лет.

Буквально несколько недель назад мы рассказывали об истории Мехрана Карими Насери — иранца, который прожил много лет в парижском аэропорту Шарль-де-Голль и история которого была положена в основу сценария фильма Стивена Спилберга «Терминал». Фильм, с Томом Хэнксом в главной роли, имел огромный успех, хотя, по признанию режиссёра, тот и не рассчитывал на такую популярность картины. А Мехран — беженец из Ирана, получил 400 тысяч долларов за предоставление киностудию права на картину, созданную на основе жизни бездомного. Картина же заработала 220 миллионов долларов, а бюджет её составил 60 миллионов.

В конце концов житель терминала получил право на проживание во Франции, покинул аэропорт, после чего следы его затерялись, и о нём никто ничего не слышал долгие годы.

И вот в субботу, 12 ноября 2022 года пришла печальная весть — Мехран Карими Насери скончался в возрасте 77 лет. По заключению врачей, смерть произошла «по естественным причинам» (термин, которым во Франции обозначают кончину от комплекса болезней, связанных с пожилым возрастом). Нассери родился в 1945 году в провинции Хузестан, а с 1988 года проживал в аэропорту, откуда переехал в 2006 году.

В момент кончины в карманах Насери были найдены пачки в тысячи евро. Оказалось, что герой «Терминала» предпочитал, очевидно, хранить деньги наличными при себе.

Скорбная весть, хотя, в конце концов, Мехран Насери прожил не такую уж дурную жизнь. Пусть покоится в мире.

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