Взрыв в Стамбуле: подробности трагедии

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв. Прокуратура квалифицировала его как террористический акт.

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв. Прокуратура квалифицировала его как террористический акт. В результате террористического акта погибло шесть и ранен 81 человек, заявил вице-президент Турции Фуат Октай 13 ноября, сообщает Al-Jazeera. «Шесть погибших и 81 раненый в результате взрыва в центре Стамбула, в том числе двое в критическом состоянии», — сказал Октай.

Ответственные за взрыв в Стамбуле будут наказаны, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 13 ноября, передает TRT Haber. Эрдоган назвал взрыв в Стамбуле терактом и заявил, что виновные во взрыве «будут наказаны по заслугам». На оцепленном полицией месте происшествия находятся машины скорой помощи, над городом барражируют вертолеты, ближайшие станции метро закрыты.

Причиной взрыва называется детонация взрывного устройства. Информацией о том, какая террористическая организация несет ответственность за взрыв в Стамбуле, власти Турции не располагают, заявили Министр юстиции Турции Бекир Бозда. Об этом 13 ноября сообщает телеканал A Haber. По его словам, все террористические организации, ведущие прокси-войну против Турции, поддерживаются внешними силами. «Женщина, оставившая сумку, просидела на скамейке 45 минут. Через некоторое время после того, как она встала, раздался взрыв», — рассказал Бакир Боздаг.

Алжир осуждает террористический акт, совершенный в Стамбуле, заявило министерство иностранных дел страны 13 ноября, сообщает Al-Jazeera. «Мы самым решительным образом осуждаем террористический акт, который был совершен сегодня в центре Стамбула», — говорится в заявлении дипломатического ведомства. Ранее свои соболезнования в связи с терактом выразили турецким властям и народу лидеры различных государств, ведомств и структур.