Трамп может стать спикером палаты представителей

Трамп рассматривается как одна из опций на должность спикера палаты представителей США

Трамп рассматривается как одна из опций на должность спикера палаты представителей США, заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин 13 ноября на телеканале CBS.

Раскин отметил, что как минимум 150 конгрессменов-республиканцев позиционируют себя как сторонники Трампа, и это создает проблемы для лидера фракции республиканцев Кевина Маккарти. Если Маккарти даже и считает, что партия должна избавиться от Трампа, он не может об этом заявить и остаться спикером.

Раскин сказал, что республиканцы из фракции свободы ищут нового руководителя палаты представителей и могут выдвинуть Трампа на пост спикера палаты представителей США, а потом проголосовать за него. В республиканской фракции они являются большинством.

«Один из потенциальных кандидатов, имя которого было выдвинуто, — это сам Дональд Трамп, потому что спикер палаты не обязательно должен быть членом палаты», — сказал Раскин.

Таким образом то, что казалось смелыми мечтами самых ярых трампистов может стать реальностью, если республиканцам дадут выиграть палату представителей. При длительном подсчете голосов, каковой будет в Калифорнии, и близких результатах, вброс 1000 бюллетеней может решить дело в пользу демократов.