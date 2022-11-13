McDonald’s разработала кресло для одновременных перекусов и игр

Игровое кресло McCrispy Ultimate, изготовленное сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s ограниченным тиражом из четырех экземпляров, выполнено из жиронепроницаемой кожи и оснащено встроенной системой подогрева для бургеров

Игровое кресло McCrispy Ultimate, изготовленное сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s ограниченным тиражом из четырех экземпляров, выполнено из жиронепроницаемой кожи и оснащено встроенной системой подогрева для бургеров. Об этом 11 ноября пишет портал Dezeen.

Кресло поставляется со стандартными функциями, такими как подушки для поддержки шеи и поясницы. Оно также оснащено двумя модульными подлокотниками, предназначенными для размещения различных основных продуктов из меню McDonald’s.

На одной стороне есть специальное гнездо для хранения одной из культовых упаковок сети Red chip с двумя соусами «для двойного удовольствия», а на металлическом крючке — салфетки многоразового использования.

С другой стороны, подстаканник расположен рядом с круглой жестяной банкой, получившей название «зона нагрева», которая помогает сохранить бургеры теплыми во время игры.

Ранее шведский производитель мебели IKEA выпустил целую коллекцию киберспортивной мебели, состоящую из четырех столов и сопутствующих стульев по разным ценам, чтобы «демократизировать игровой процесс».

С аналогичной целью хорватский мебельный бренд Dizz Concept создал многофункциональное рабочее место, которое напоминает большой шкаф, но достаточно большое, чтобы вместить настольный компьютер, несколько мониторов и игровое кресло.