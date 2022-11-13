Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Новости Квебека и Монреаля У спасателей не бывает выходных: автомобиль упал в канал Лашин

У спасателей не бывает выходных: автомобиль упал в канал Лашин

Olga Fedak Ноя 13, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 65 Просмотров

Напомним, недавно в реку Миль-Иль упал семейный автомобиль. 4-летней девочке удалось выжить, но ее мама и маленький брат погибли.

В воскресенье вечером монреальские спасатели заняты поисками пассажиров автомобиля, который оказался в канале Лашин в Монреале.

Около 15:00 жители города заметили автомобиль, который врезался в ограждение и рухнул в канал возле улицы Святого Патрика в районе Ла-Салль.

По данным полиции Монреаля, свидетели заявили, что машина ехала на высокой скорости, когда свернула с дороги и упала в воду.

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили затонувший автомобиль, но не нашли никого из пассажиров.

На место происшествия прибыла команда водолазов пожарной службы Монреаля для осмотра канала.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal