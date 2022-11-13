У спасателей не бывает выходных: автомобиль упал в канал Лашин

Напомним, недавно в реку Миль-Иль упал семейный автомобиль. 4-летней девочке удалось выжить, но ее мама и маленький брат погибли.

В воскресенье вечером монреальские спасатели заняты поисками пассажиров автомобиля, который оказался в канале Лашин в Монреале.

Около 15:00 жители города заметили автомобиль, который врезался в ограждение и рухнул в канал возле улицы Святого Патрика в районе Ла-Салль.

По данным полиции Монреаля, свидетели заявили, что машина ехала на высокой скорости, когда свернула с дороги и упала в воду.

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили затонувший автомобиль, но не нашли никого из пассажиров.

На место происшествия прибыла команда водолазов пожарной службы Монреаля для осмотра канала.