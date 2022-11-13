Недвижимость: как купить свою первую недвижимость

С ростом цен на недвижимость, высокой инфляцией и повышением ставок по ипотечным кредитам можно подумать, что покупка его первой недвижимости стала невыполнимой задачей. Это не так!

С ростом цен на недвижимость, высокой инфляцией и повышением ставок по ипотечным кредитам можно подумать, что покупка его первой недвижимости стала невыполнимой задачей. Это не так!

Чтобы квалифицировать вас, банк просматривает ваш файл Equifax или TransUnion. Система начисления баллов показывает в этом файле Ваше отношение к своим долгам и все ваши финансовые обязательства. При сумме 650 и выше баллов ваш счет дает вам доступ к выгодным ставкам по ипотечным кредитам. При сумме ниже 650 брать взаймы будет сложнее. При необходимости исправьте любые ошибки. Время-ваш лучший союзник: повышение его кредитного рейтинга является отражением хороших платежных привычек.

ABD/ATD. Оба эти показателя учитываются при подготовке вашего досье к предварительной квалификации. В нем проверяется ваш коэффициент валовой амортизации вашего долга, связанный с суммой ипотечного кредита, налогов и платы за отопление, деленной на ваш валовой доход (ABD), в то время как ATD добавляет к сумме ваши другие долги и финансовые обязательства. Поэтому не просите ссуду в меру своих возможностей: оставьте себе место для маневра на случай непредвиденных обстоятельств.

По возможности выбирайте сектор, который позволяет выбирать из нескольких муниципалитетов, которые могут удовлетворить ваши потребности: удаленность от работы до дома, стоимость и время в пути, услуги поблизости, спокойствие в окрестностях, в городе или в сельской местности, стиль и качество жизни. Также подумайте о преимуществах при перепродаже: чрезмерная индивидуализация вашего выбора может затруднить перепродажу и получение приемлемой цены.

Каковы ваши жилищные потребности? Какой тип недвижимости вас интересует? Когда вы хотите купить? Планирование вашего шага с течением времени оставляет вам пространство для маневра, необходимое для тщательной подготовки вашего дела к получению ссуды, корректировки размера кредита по мере необходимости, чтобы собрать достаточный первоначальный взнос, и ознакомления со всеми аспектами, которые необходимо понять, чтобы пройти через этот процесс.

Происхождение вашего первоначального взноса важно, и оно будет проанализировано. Закажите выгодную ипотечную ставку в своем финансовом учреждении, а затем обратитесь к ипотечному брокеру. Он сможет предоставить вам наилучшие возможные условия в соответствии с вашим досье. Затем предварительно оцените свой кредитный портфель: к вам будут относиться серьезно во время исследования с учетом четкого бюджета.

Какова рыночная стоимость и муниципальная стоимость вашей недвижимости? Это две разные ценности, и очень важно, чтобы вы могли заплатить справедливую цену. Прежде всего, не покупайте недвижимость, чтобы поразить: уважайте свои потребности и возможности, а не отдавайте предпочтение внешнему виду и роскоши.

Достаточны ли и стабильны ли ваши источники дохода, чтобы позволить вам совершить первую покупку недвижимости? Каково их происхождение? Стабильный работодатель в течение нескольких лет работает в вашу пользу, а также работает в качестве наемного работника, а не самозанятого. Хотя вы все равно можете купить без этих условий, процесс может оказаться более трудным или отложенным.

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