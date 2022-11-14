Опять двадцать пять: Квебек призывает жителей наносить маски в помещении

С аналогичным предложением выступают и представители федерального здравоохранения

Колледж врачей Квебека снова рекомендует носить маски в общественных местах. Дело в том, что больницы провинции борются с всплеском случаев респираторного вируса среди детей (РВС).

“В связи с тревожным ростом числа случаев респираторного вируса у детей и переизбытком педиатрических неотложных состояний Коллегия врачей снова рекомендует носить маски в общественных местах, чтобы защитить себя и других”, — говорят в организации.

Детские больницы по всей стране переполнены, отчасти из-за частых случаев респираторно-синцитиального вируса (RSV) – распространенного детского вируса, который в тяжелых случаях может привести к госпитализации.

Согласно последнему отчету Канады о респираторных вирусах, уровни RSV превышают ожидаемые для этого времени года и продолжают расти.

Колледж также посоветовал жителям Квебека быть особенно бдительными в преддверии праздников. Провинциальная организация продолжает борьбу не только РСВ, но и с гриппом и COVID-19. Конечно, они напоминают и о необходимости вакцинации.

“Приближение праздничного сезона также должно побудить нас вести себя осторожно и ответственно перед лицом этой тройной угрозы, чтобы избежать волны дел, которые могут поставить под угрозу воссоединение”, — говорят медики Квебека.

В то же время правительство провинции обещает не вводить новые пандемические ограничения, а родители Квебека борются с нехваткой лекарств.