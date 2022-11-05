Нехватка очередного лекарства: канадские детишки могут остаться без популярного антибиотика

Напомним, в Канаде уже довольно давно практически невозможно найти детский парацетамол.

Один из самых распространенных антибиотиков, выписываемый педиатрами – амоксициллин – становится все труднее найти в аптеках по всей Канаде в формате, подходящем для маленьких детей.

Врачи назначают амоксициллин для лечения многих различных типов инфекций, вызванных бактериями. Но в первую очередь он необходим для лечения инфекций грудной клетки (пневмония) и уха (отит).

Антибиотик выпускается в виде таблеток или капсул для взрослых и в виде порошка для приготовления суспензии для детей. Фармацевты говорят, что становится все труднее удовлетворить рецепты на версию, разработанную для детей. Некоторые производители заявляют, что не смогут снова поставлять данное лекарство до января 2023 года.

Часть производителей обещают, что лекарства “могут быть снова доступны для заказа уже на следующей неделе или через неделю”.

Но другие производители предупреждают, что до января у них не будет никаких запасов.

“В Канаде производители должны сообщать о любой нехватке в национальную базу данных о нехватке лекарств. Поэтому мы знаем, что есть ряд активных сообщений о нехватке антибиотиков, таких как амоксициллин, — говорит доктор Даниэль Паес, главный фармацевт Канадской ассоциации фармацевтов. – Сейчас же мы видим, что эти проблемы с поставками начинают проявляться на уровне аптек по всей Канаде”.

Тем не менее фрамацевты призывают родителей не паниковать. Они уверяют, что имеют “другие инструменты, когда определенные составы антибиотиков недоступны”.

В некоторых провинциях, включая Онтарио и Альберту, фармацевты имеют возможность изменять или адаптировать рецепты, если они не могут закрыть первоначальные рецепты. Если вес ребенка превышает определенный порог, и в зависимости от характера инфекции, можно назначить пероральный прием амоксициллина в таблетках или капсулах. Или же можно поручить родителю смешивать порошкообразное содержимое гелевой капсулы с едой, например с яблочным соусом, и таким образом давать лекарство.

В некоторых провинциях фармацевты могут самостоятельно менять рецепты, чтобы найти аналогичную альтернативу амоксициллину.

Работники здравоохранения напоминают, что каждый может помочь снизить спрос на такие лекарства, как амоксициллин, если будет своевременно проводить плановые прививки и бустеры против COVID-19, а также соблюдать правила гигиены рук.

В то же время врачи и фармацевты уверенны, что основная ответственность лежит на правительствах. Они уверены, что “федеральное правительство должно сделать больше, чтобы Канада стала конкурентоспособным рынком для производителей лекарств, и разработать планы на случай аналогичной нехватки лекарств”.