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Общество Здоровье, медицина COVID-19 “Это моральный долг”: власти Квебека призывают жителей сидеть дома при возникновении симптомов ОРВИ

“Это моральный долг”: власти Квебека призывают жителей сидеть дома при возникновении симптомов ОРВИ

Olga Fedak Ноя 3, 2022 COVID-19, Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 48 Просмотров

В провинции ведется тщательный мониторинг новых вариантов COVID-19, особенно штамма BQ.1.1, количество случаев которого растет в два раза быстрее, чем доминирующего штамма BA.5.

Чиновники общественного здравоохранения Квебека рекомендуют людям снова вводить маски в свой распорядок дня, когда они плохо себя чувствуют. Они напоминают, что в обществе циркулируют респираторные вирусы — COVID-19 и другие.

В то же время провинция сообщает, что рекомендация о пятидневной отменяется.

Вместо этого эксперты общественного здравоохранения принимают подход “здравого смысла”. Это правила, которым люди должны следовать, когда у них есть лихорадка или гриппоподобные симптомы. Среди них – оставаться дома, не ходить на работу и в школу во время болезни и носить маску до тех пор, пока симптомы не исчезнут. 

Чиновники призвали всех защищать других и систему здравоохранения, напомнив что это “моральный долг”.

Жителей также призывают делать прививки от COVID-19, если с момента их последней иммунизации прошло более пяти или шести месяцев. Также настоятельно рекомендуется сделать прививку от гриппа.  

В то же время доктор Люк Буало, директор общественного здравоохранения Квебека акцентирует внимание, что в провинции не планируется никаких новых ограничений общественного здравоохранения.

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