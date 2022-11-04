Сага о принесении присяги верности Королю продолжается. Куда там “Игре престолов”. Но финал провален

Партия Солидарный Квебек неожиданно согласилась принести присягу верности монарху. После предупреждения о том, что без присяги депутаты к работе допущены не будут.

Итак, не успела квебекская публика изумлённо ахнуть, когда председатель Национальной Ассамблеи Квебека постановил, что ни один депутат не приступит к исполнению своих обязанностей, если не принесёт присягу верности королю Канады, как главный инициатор и зачинщик парламентского бунта, месье Габриель Надо Дюбуа, громогласно объявил, что его партия подчиняется решению, и одиннадцать рыцарей (не дотянули до двенадцати рыцарей Круглого стола и до двенадцати апостолов, зато сравнялись с футбольной командой, а впереди чемпионат мира – хитро, ой, хитро!) поклянутся, как и подобает, в покорности королю, мятежи и бучи устраивать не собираются, флаги антимонархизма складывают в кладовку.

Не будет лишним напомнить, что вся “заваруха”, связанная с отказом принести присягу, была инициирована именно Солидарным Квебеком. А Квебекская партия, с её тремя богатырями в составе парламента (в четыре раза меньше, чем у содидаристов) поддержала Солидарный Квебек.

И тут лидеры Квебекской партии ахнули – “а с нами посоветоваться? Мы ж вас поддержали, а вы?” По словам месье Пламондона, вождя Квебекской партии, никто из коллег даже не удосужился уведомить некогда главную сепаратисткую партию о решении встать на колени. Не говоря о том, чтобы обудить возможности разных решений (что и ожидалось зрителями, которые никак не рассчитывали на такое завершение сезона).

Лидер Солидарного Квебека, между тем, опроверг слова своего бывшего друга из Квебекской партии, мол, мы уведомили, могу и квитанции показать. В ответ Квебкская партия надулась в обиде – “ага, как же, уведомили за минуту перед объявлением про решение уповать на милость короля, изменники делу свободы!”

Что теперь будет? Да ничего не будет. Напряжение в течение всего сезона нагнетали красиво, но в итоге вышел пшик. Теперь Солидаристы бьют себя в грудь и заверяют, что в ходе заседаний Парламента поднимут вопрос об отмене присяги. Ага, конечно. Во-первых, больше проблем у Квебека нет, все политические, экономические, социальные, юридичекие вопросы решены, надо посвящать усилия обсуждению текста присяги. Во-вторых, явный же очередной вброс – когда в составе Парламента 125 депутатов, а отказников 14 человек (одиннадцать + три), то, почему-то, никто не ставит на победу отступников. И это если трое представителей Квебекской партии наступят на горло собственной гордости и простят коллег-отделенцев за их измену.

Но попкорн не выбрасывайте, мало ли, как дело обернётся, Габриэль наш Надо ещё тот сценарист по развитию интриг.