Сага о принесении присяги верности Королю продолжается. Куда там “Игре престолов”. Но финал провален
Итак, не успела квебекская публика изумлённо ахнуть, когда председатель Национальной Ассамблеи Квебека постановил, что ни один депутат не приступит к исполнению своих обязанностей, если не принесёт присягу верности королю Канады, как главный инициатор и зачинщик парламентского бунта, месье Габриель Надо Дюбуа, громогласно объявил, что его партия подчиняется решению, и одиннадцать рыцарей (не дотянули до двенадцати рыцарей Круглого стола и до двенадцати апостолов, зато сравнялись с футбольной командой, а впереди чемпионат мира – хитро, ой, хитро!) поклянутся, как и подобает, в покорности королю, мятежи и бучи устраивать не собираются, флаги антимонархизма складывают в кладовку.
Не будет лишним напомнить, что вся “заваруха”, связанная с отказом принести присягу, была инициирована именно Солидарным Квебеком. А Квебекская партия, с её тремя богатырями в составе парламента (в четыре раза меньше, чем у содидаристов) поддержала Солидарный Квебек.
И тут лидеры Квебекской партии ахнули – “а с нами посоветоваться? Мы ж вас поддержали, а вы?” По словам месье Пламондона, вождя Квебекской партии, никто из коллег даже не удосужился уведомить некогда главную сепаратисткую партию о решении встать на колени. Не говоря о том, чтобы обудить возможности разных решений (что и ожидалось зрителями, которые никак не рассчитывали на такое завершение сезона).
Лидер Солидарного Квебека, между тем, опроверг слова своего бывшего друга из Квебекской партии, мол, мы уведомили, могу и квитанции показать. В ответ Квебкская партия надулась в обиде – “ага, как же, уведомили за минуту перед объявлением про решение уповать на милость короля, изменники делу свободы!”
Что теперь будет? Да ничего не будет. Напряжение в течение всего сезона нагнетали красиво, но в итоге вышел пшик. Теперь Солидаристы бьют себя в грудь и заверяют, что в ходе заседаний Парламента поднимут вопрос об отмене присяги. Ага, конечно. Во-первых, больше проблем у Квебека нет, все политические, экономические, социальные, юридичекие вопросы решены, надо посвящать усилия обсуждению текста присяги. Во-вторых, явный же очередной вброс – когда в составе Парламента 125 депутатов, а отказников 14 человек (одиннадцать + три), то, почему-то, никто не ставит на победу отступников. И это если трое представителей Квебекской партии наступят на горло собственной гордости и простят коллег-отделенцев за их измену.
Но попкорн не выбрасывайте, мало ли, как дело обернётся, Габриэль наш Надо ещё тот сценарист по развитию интриг.