Не успела Национальная Ассамблея Квебека собраться на первое заседение, как разразился парламентский кризис

Как будет разрешён надвигающийся парламентский кризис в Квебеке? Никогда такого не было, и вот опять.

Как известно, депутаты Солидарного Квебека и Квебекской партии – двух партий, представляющих сепаратистские настроения части общества, отказались приносить присягу королю Канады Карлу Третьему. После публичного и с помпой объявленного отказа, началось обсуждение ситуации. Партии “отказников” предложили найти компромиссное решение, например, депутаты обойдут молчанием обещание сохранять верность Короне или же вообще принесут отдельную присягу верности народу Квебеку. Все стороны выражали готовность прислушаться друг к другу и попытаться уладить конфликт как можно быстрее, до начала периода заседаний нового состава Ассамблеи. Переговоры шли несколько дней, стороны делали обнадёживающие прогнозы, но вот, не вышло…

Во вторник, 1 ноября, нынешний Президент Национальной Ассамблеи, месье Франсуа Паради (François Paradis), которому, по Закону, принадлежит последнее и решающее словов принятии процедурных решений, вынес окончательный вердикт: Ни один депутат не может приступить к обязанностям, если не произнесёт громко и полностью официальный текст присяги, то есть, если не поклянётся в верности королю Канады.

Таким образом, четырнадцать депутатов высшего законодательного органа Квебека из 125 не смогут представлять своих избирателей и не смогут выполнять депутатские обязанности (если, конечно, не будет найдено другое решение). Всего речь об 11 депутатах партии Солидарный Квебек и трёх депутатах от Квебекской партии.

Председатель Парламента пригрозил депутатам-отказникам исключением из Национальной Ассамблеи и недопущением их в здание Парламента.

Хотя 14 человек составляют незначительное количество по отношению к общему числу депутатов, но сам по себе факт реального политического тупика и невозможность (по меньшей мере, на этот момент) выполнения этими избранниками своих функций, факт беспрецедентный в истории Квебека. То есть, примерно двадцать пять процентов избирателей Квебека теряют своих представителей. Если к ним прибавить ещё 13% избирателей, которые проголосовали за Консервативную партию, но та не получила ни одного места из-за особенностей избирательной системы, то можно констатировать, что мнение до 40% квебекцев в Парламенте никак не учитывается. Хотя, конечно, в отношении КП и СК можно всё свалить на их собственный каприз, но на деле это отражение позиции этих партий, которую они никогда не скрывали и которую они решили занять из принципа.

Посмотрим на развитие событий и будем надеяться, кризис будет разрешён.