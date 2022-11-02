Пустые “кормушки”: продовольственные банки Квебека не справляются со спросом

Цены растут, и все больше жителей Квебека просят бесплатные продукты.

Сеть продовольственных банков Квебека бьет тревогу, ссылаясь на целый ряд факторов, которые затрудняют удовлетворение спроса, резко возросшего с 2019 года.

В настоящее время сеть помогает 671 000 человек в месяц. Это на 33% больше, чем три года назад, и на 9% больше, чем в прошлом году.

Всего за один год количество ежемесячных запросов на продовольственную помощь подскочило на 375 000, с почти 1,9 миллиона до более чем 2,2 миллиона, т.е. на 20%.

Инфляция также бьет по голодающим, особенно когда речь идет о домохозяйствах с фиксированным доходом.

34% получателей продовольственной помощи составляют дети. Примерно 40% тех, кто обращается за экстренной продовольственной помощью, составляют домохозяйства с детьми (18% — семьи с одним родителем и 24% — семьи с двумя родителями).

В то же время около двух третей из более чем 1200 точек выдачи в сети сообщают о том, что в прошлом году им не хватало еды.

Как правило, сеть продовольственных банков работает на пожертвованиях или договорах на поставку продуктов питания.

Но столкнувшись с текущими проблемами цепочки поставок, привычные доноры сети, такие как производители продуктов питания и переработчики, решили лучше управлять своими запасами. Это привело к тому, что у них осталось меньше излишков для раздачи.

“Мы никогда не сталкивались с этим в прошлом, — признал директор сети продовольственных банков Banques alimentaires du Québec. – Влияние инфляции, влияние пандемии – все это выходит за рамки возможностей сети продовольственных банков”.