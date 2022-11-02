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Общество Здоровье, медицина Да здравствует прогресс: квебекские водители с ограниченными возможностями получают доступ к новым технологиям

Да здравствует прогресс: квебекские водители с ограниченными возможностями получают доступ к новым технологиям

Olga Fedak Ноя 1, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 32 Просмотров

Надеемся, новые водители будут осторожны на дорогах.

Квебек отменяет 20-летний мораторий на электропривод для людей с низкой подвижностью. Это означает, что элементы управления, такие как система вождения “Joysteer”, снова будут помогать людям с ограниченными возможностями свободно передвигаться по городам и автострадам.

Эта технология уже давно используется во всех других провинциях Канады, а также в США.

Автомобили оборудуются небольшой панелью управления с кнопками и джойстиком, помогающим людям с мышечной дистрофией управлять автомобилем. Если специально не присматриваться, даже не заметно, что водитель находится в специально оборудовнном транспортом средстве.

“У таких людей есть определенная подвижность и сила, и мы действительно помогает им их оптимизировать”, — говорит эрготерапевт Алисса Мерилис. Она обучает водителей работе с системой.

На данный момент в реабилитационном центре Констанс-Летбридж в западной части Монреаля водители с ограниченными физическими возможностями учатся пользоваться Joysteer в гараже, прежде чем смогут выехать на улицы.

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