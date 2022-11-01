Стрельба в Чикаго: ещё одна хеллоуинская трагедия

Напомним, более 150 человек погибли в Южной Корее во время празднования Хеллоуина.

Полиция Чикаго сообщает, что 15 человек, в том числе трое детей, получили ранения, когда по толпе начали стрелять из проезжающего мимо автомобиля хеллоуинским вечером.

Суперинтендант полиции Чикаго Дэвид Браун сообщил, что троим несовершеннолетним жертвам 3, 11 и 13 лет. Другие раненые в результате обстрела в понедельник вечером — взрослые люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Кроме того, полиция сообщила, что женщину, убегавшую с места стрельбы, сбила машина, когда она переходила дорогу. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Пожарная служба Чикаго заявила, что к месту происшествия в районе Гарфилд-Парк прибыли направили не менее 10 машин скорой помощи. Браун сказал, что состояние пострадавших варьируется от неопасных для жизни травм до критического. О смертельных случаях не сообщалось.

По предварительной информации, на видео были замечены как минимум двое стрелков, стрелявших без разбора в толпу.