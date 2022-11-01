Квебек объявил о трех мерах по борьбе с переполненностью отделений скорой помощи

Министр здравоохранения признал, что должностные лица здравоохранения давно готовили эти решения, но они так и не были реализованы.

Отделения неотложной помощи переполнены по всему Квебеку. Правительство вводит три ключевые меры, которые будут реализованы в ближайшие дни и недели.

Во вторник министр здравоохранения Кристиан Дюбе объявил о первых мерах. Они разработаны новым кризисным подразделением, в которое входят медсестры, врачи и чиновники министерства.

Во-первых, Квебек хочет максимально использовать телефонную линию 811. Это должно помочь избежать посещения отделения неотложной помощи пациентами, которым нужен другой вид помощи. В случае сомнений квебекцам рекомендуется звонить в упомянутую службу, а при необходимости записываться на прием в клинику.

Во-вторых правительство откроет специализированные клиники практикующих медсестер. В ближайшие недели две из них откроются в Монреале – на востоке и в центре.

И самое главное – Квебек хочет облегчить перевод пациентов, которые больше не нуждаются в стационарной помощи, но не имеют доступа к койкам за пределами больницы. Правительство также хочет обеспечить больше ухода за пациентами на дому. Это поможет больницам предоставить больше коек для людей, ожидающих в отделениях неотложной помощи.

Веб-сайт Indexsanté отслеживает почасовую заполняемость отделений неотложной помощи Квебека. Он показывает, что по состоянию на вторник в больницах всё ещё остаются огромные очереди. Загрузка составляет 183 % в регионе Ланодьер, 158 % в Лаврентидах, 137 % в Утауэ, 129 % на острове Монреаль, 128 % в Шодьер-Аппалачи, 123 % в Монтережи и 111 %. в районе Квебек-сити.

На прошлой неделе уровень загрузки был “очень высоким”, особенно в Монреале и отдаленных регионах. Многие пациенты провели в ожидании до 48 часов. Отчет показывает, что ситуация ухудшается и в других местах Квебека.

По общедоступным данным Минздрава, около 13% пациентов на койках — это люди, которым больше не нужно там находиться. Проблема в том, что система не в состоянии разместить их в нужном месте. Некоторым нужна реабилитационная помощь, другим нужно место в интернате и центре длительного ухода или домашнее лечение.