Маск одним твитом ответил на все недоуменные вопросы по поводу прибыльности Твиттера – будет введена месячная плата за участие

Маск предложил участникам Твитта платить 20 долларов США в месяц за “подтверждённый аккаунт”. Но согласится и на 8 долларов, так и быть. Но в месяц.

Ещё когда Илон Маск, самый богатый на сегодня бизнесмен в мире, приобрёл Твиттер, многие недоуменно спрашивали – а как же наш герой собирается зарабатывать на этой платформе? Ну, да, рекламные баннеры, рекламные твиты, всё это хорошо, но сумма сделки составила 44 миллиарда долларов США. Чтобы хотя бы вернуть деньги (без процентов и без учёта инфляции), потребуетс 44 года напряжённых попыток заработать миллиард долларов в год (именно заработать, а не получить такую сумму, ведь придётся платить налоги, зарплату, поддерживать оборудование и т.д. и т.п.) Но это, по подсчётам экономистов, совершенно нереальные цифры для Твиттера.

Посему многие задавались вопросом, а не стала ли идея Маска просто его причудой, блажью мультимиллионера, так сказать. И вот 1 ноября выяснилось, что нет, не блажь… Оказалось, что Илон Маск собирается сделать Твиттер платным. По меньшей мере для тех участников, кто хочет получить “синюю метку”, то есть, иконку, подтверждающую, что аккаунт проверен, его на самом деле ведёт реальный человек, а не подражатель, не шутник, не нечестный участник и т.д. Такие аккаунты находятся под контролем, а их обладатели защищены от подделок.

Кому необходимы такие проверенные аккаунты? Да очень многим – артистам, политикам, компаниям, которые продвигают свои товары, “инфлуенсерам” – блогерам и блогершам, работающим на большую аудиторию и желающим зарабатывать благодаря рекламным постам. Проверенные аккаунты используются различными ассоциациями, больницами, группами матерей или анонимных алкоголиков. Их многие десятки тысяч. И если брать с каждого определённую сумму за возможность поддерживать такой аккаунт, то заработать можно не так уж мало. Хотя, если считать грубо, то всё равно до миллиарда в год далеко. Ппредположим, что платить будут миллион физических и юридических лиц, по 20 долларов в месяц (это сумма, которую Маск огласил 1 ноября). Получаем 20 миллионов “грязными” (до вычета налогов и накладных расходов) в месяц – 240 миллионов в год. До миллиарда всё равно очень далеко. Но, по меньшей мере, становится ясно, как можно начать зарабывать хозяину Твиттера.

К его огорчению, предложение почему-то было встречено в штыки. Стивен Кинг высказался тут же и высказался резко: – Да это мне должны доплачивать за то, что я общаюсь с читателями и пишу для них, а не я 20 долларов тратить каждый месяц.

В ответ Илон Маск тут же робко предложил сбросить сумму до 8 долларов, но повторил, что зарабатывать он как-то должен, а на одной рекламе далеко не уедешь, так что кошельки всё же готовьте.

Что ещё придумает наш финансовый гений? Можно брать и остальных участников, например, ну, скажем, по доллару, не обеднеют, чай.