Повышение ставок и недвижимость

“Задолженность домашних хозяйств в Канаде чрезвычайно высока”, – сказал Саймон Бриер, рыночный стратег R. J. O’Brien.

“Задолженность домашних хозяйств в Канаде чрезвычайно высока”, – сказал Саймон Бриер, рыночный стратег R. J. O’Brien.

После 6 повышений процентных ставок выплаты по ипотеке стали намного выше. Они могут составлять до 500 долларов в месяц в период с прошлого года по настоящее время по ссуде в размере 300 000 долларов на 25 лет.

При выплате 2500 долларов в месяц сумма предоставленного кредита увеличилась с 612 000 долларов до 406 000 долларов, что примерно на 30% меньше.

Долг канадских домохозяйств только растет и в настоящее время значительно превышает долг домохозяйств в Соединенных Штатах.

Стратег утверждает, что рост ставок еще не завершен, однако ожидается, что он будет ниже, чем в последнее время.

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Ольга Успенская

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