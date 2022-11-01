В Канаде опубликован рейтинг производителей кормов для животных

Журнал Pet Food Industry по итогам 2021 года составил рейтинг канадских производителей кормов для домашних животных.
Первые семь позиций в рейтинге занимают следующие компании:
- Champion Petfoods, производитель продуктов под брендами Orijen и Acana. Выручка за 2021 год составила $200 млн.
- PLB International, производитель кормов 1st Choice, Pronature, Lily &
Jax, private label, с выручкой $50 млн.
- FirstMate Pet Foods, изготовитель продуктов под брендами FirstMate и Kasiks, в 2021 году заработал $50 млн.
- Elmira Pet Products, в 2021 году выручка достигла $30,8 млн. Компания производит корма Nutram Pet Products.
- Hagen Pet Foods, производитель корма Nutrience, с выручкой $24 млн.
- Petcurean Pet Nutrition, с брендами GO! SOLUTIONS, NOW FRESH, SUMMIT, GATHER. В 2021 году выручка достигла $20 млн.
- Faim Museau, производитель одноимённого продукта, выручка прошлого года составила $18 млн.
Канадский рынок продуктов питания для домашних питомцев входит в число крупнейших в мире, демонстрируя устойчивый и сильный рост в течение последних нескольких лет.
Согласно прогнозу аналитиков из Euromonitor International, канадский рынок кормов для домашних животных продолжит рост и с 2022 по 2027 год будет увеличиваться примерно на 5% в год.