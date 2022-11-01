В Канаде опубликован рейтинг производителей кормов для животных

Журнал Pet Food Industry по итогам 2021 года составил рейтинг канадских производителей кормов для домашних животных.

Журнал Pet Food Industry по итогам 2021 года составил рейтинг канадских производителей кормов для домашних животных.

Первые семь позиций в рейтинге занимают следующие компании:

Champion Petfoods , производитель продуктов под брендами Orijen и Acana . Выручка за 2021 год составила $200 млн. PLB International , производитель кормов 1 st Choice , Pronature , Lily & Jax , private label , с выручкой $50 млн. FirstMate Pet Foods , изготовитель продуктов под брендами FirstMate и Kasiks , в 2021 году заработал $50 млн. Elmira Pet Products , в 2021 году выручка достигла $30,8 млн. Компания производит корма Nutram Pet Products . Hagen Pet Foods , производитель корма Nutrience , с выручкой $24 млн. Petcurean Pet Nutrition, с брендами GO! SOLUTIONS, NOW FRESH, SUMMIT, GATHER. В 2021 году выручка достигла $20 млн. Faim Museau , производитель одноимённого продукта, выручка прошлого года составила $18 млн.

Канадский рынок продуктов питания для домашних питомцев входит в число крупнейших в мире, демонстрируя устойчивый и сильный рост в течение последних нескольких лет.

Согласно прогнозу аналитиков из Euromonitor International, канадский рынок кормов для домашних животных продолжит рост и с 2022 по 2027 год будет увеличиваться примерно на 5% в год.