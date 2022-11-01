Канадский НИИ: пиво увеличивает риск развития геморрагического инсульта

Ученые из Университета Голуэя назвали пиво самым опасным для человеческого мозга алкогольным напитком.

Ученые из Университета Голуэя назвали пиво самым опасным для человеческого мозга алкогольным напитком. Оказалось, что именно пиво быстрее других напитков приводит человека к инсульту. Выводы основаны на исследовании пищевых привычек 26 тысяч человек.

Риск инсульта от других алкогольных напитков увеличивается на 50%, а от пива – на 73%. Это значит, что шанс навредить себе есть в любом случае. Главная ошибка в том, что именно пиво многие принимают за безобидный напиток, выпивая его в большом количестве. Однако пресловутое «бокал сухого красного вина для поднятия гемоглобина» все равно бередит умы людей. Но напиток напитку рознь.

Выяснилось, что пять порций любого алкоголя в месяц значительно поднимает шансы человека в рейтинге опасных заболеваний. Под обычной порцией специалисты подразумевают несколько бокалов пива или полбутылки вина. Да, того самого, которое поднимает гемоглобин. Из перечисленных алкогольных напитков, согласно исследованиям учёных, пиво всё же является самым опасным для здоровья головного мозга человека, а вот вино практически не ухудшает его.