Кот сбежал из палатки и два месяца блуждал по лесу в Канаде

Домашний кот в Канаде потерялся во время похода канадской семьи в лес, и жил в дикой природе 54 дня, затем его смогли найти.

Домашний кот в Канаде потерялся во время похода канадской семьи в лес, и жил в дикой природе 54 дня, затем его смогли найти. Об этом передает CTV News. Канадка Джоди Хади из города Виннипег, провинция Манитоба, вместе со своим сыном 10 лет Долфисом пошла в лесной поход на водохранилище Спрей Лейкс. С собой они взяли своего кота Густофа.

На четвертую ночь похожа кот сбежал, и семья несколько часов ходила по лесу в надежде найти Густофа. «Мы крепко спали. А когда проснулись утром, увидели, что шлейка пуста, а кот вылез через небольшое отверстие в двери палатки», — сказала Хади. Она предположила, что ее питомец решил устроить себе ночное приключение.Сделать им это не удалось. Семья не могла смириться с его потерей и сообщила по пропаже кота в социальных сетях.

Лиза Янг и Дайан Веннер из канадского города Канмор откликнулись на этот пост и предложили помочь в поиске. Пара даже установила камеры в тех местах, где семья с котом гуляла. Проверив камеры, Янг тотчас увидела кота на записи. Тогда она установила несколько ловушек в ожидании приезда семьи Хади, и проверяла их каждый час. Вскоре кот попался в одну из них, польстившись на лакомство. Кот, возможно, одичал, думал в семье, однако Густоф не только был довольным и здоровым, но и немедленно бросился тереться к своему хозяину Долфису.

Мать и сын были очень довольны, что кота удалось найти, и сердечно благодарили своих спасителей, обещая больше не брать кота в походы. «Я думаю, ему на всю жизнь хватило приключений, сколько бы жизней у него ни осталось», — сказала она.

Кота посадили на заднее сиденье автомобиля вместе с Долфисом, и как только ловушку открыли, кот сразу прижался к нему. Несмотря на почти два месяца, проведенные в дикой природе, Густоф оказался полностью здоровым. Неизвестно, где он прятался и чем питался.