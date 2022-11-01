Франсуа Лего прокомментировал действия полиции, был обвинён представителями гаитянской общины в расизме

Франсуа Лего “подливает масло в огонь” системного расизма, по мнению представителей гаитянской общины.

Как известно, несколько дней назад судья Верховного суда Квебека вынес постановление о запрете полицейским останавливать и проверять автомобили, если у полицейского нет оснований считать, что водитель автомобиля совершил правонарушение. Иначе говоря, полицейские теперь не имеют права выборочно останавливать автомобили, проверять документы водителя и просить показать кабину, открыть багажник, пройти проверку на алкоголь или наркотики, и т.д. Если, конечно, нет явного признака нарушения (например, хаотическое вождение или сведения об участии машины в происшествии и т.д.

Постановление вызвало серьёзное недовольство среди полицейских, которые регулярно, хотя и не часто, проверяют машины, особенно в ночное время суток, и таким образом регулярно выявляют случаи угона (вряд ли угонщик послушно остановится, но когда он бросится наутёк, всё станет ясно).

Да, признают полицейские, регулярно под такие проверки подпадают и “афроканадцы”, но чья вина в том, что среди молодёжи из этой категории достаточно много угонщиков, а уличные банды гаитянцев известны своим куражом на улицах, включая похищение автомашин с целью “покататься”. К тому же, члены этих банд отличаются потреблением дурмана и алкоголя, после чего они садятся за руль. Поэтому, по мнению полицейских, постановление приведёт к падению уровня раскрываемости преступлений и к увеличению опасности для добропорядочных граждан.

31 октября Франсуа Лего принял участие в дискуссии и публично выразил мнение, что “полицейским надо позволить работать” (faut laisser les policiers faire leur travail). Премьер сказал, что он полностью доверяет полиции в этих вопросах.

Заявление Лего тут же вызвало резкую реакцию со стороные представилей гаитянского сообщества Монреаля. Несколько известных лидеров, включая директора гаитянской радиостанции Монреаля, месье Жана Эрнеста (Jean Ernest), мадам Жоан Ли (Joan Lee) – президента Ассоциации Чёрнокожих Западной части Монреаля (West Island Black Community Association) и других представителей монреальцев, выходцев из Гаити и Африки.

По словам этих представителей, чернокожие, арабы и индейцы гораздо чаще останавливются дорожными полицейскими в целях проверки без каких-либо поводов. По оценке, например, в городе Repentigny, в 2021 году чернокожих задерживали в целях проверки в три раза чаще, чем белых, всего 17% всех требований остановиться относится к ним, тогда как в городе чернокожих проживает всего лишь 7%.

По словам мадам Ли, матери молодых людей обращаются к ней с рассказами о том, как их юных детей, находящихся за рулём автомобилей, останавливают полицейкие без всяких причин.

Представителей миролюбивого гаитянского сообщества Монреаля уверены, что полиция может эффективно исполнять свои обязанности, не обращая внимания на цвет кожи водителя, его возраст и роскошь автомобиля, который вряд ли принадлежит молодому человеку. Посему, было заявлено, что заявление Франсуа Лего подливает масло в огонь в обстановку расизма.

Протестующие обратились к Лего с требованием признать существование “системного расизма” в Квебеке, чему подтверждением стало, по их мнению, заявление самого Лего.