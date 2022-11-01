Пятнадцатая Конференция ООН по биоразнообразию пройдёт в Монреале с 7 по 19 декабря этого года

Важнейшее событие года в Монреале – ожидается прибытие сотен гостей, участников Конференции ООН под эгидой программы ООН по окружающей среде.

Об этом событии, несомненно, самом важном международном мероприятии года, которое состоится в Монреале декабре, мы ещё будем писать, – уж очень большое значение оно имеет и для города, и для Квебека, и для Канады. В предвкушении события многие потирают руки — от политиков до продавцов сувенирных лавок, водителей такси и официантов ресторанчиков и кафе. Но, конечно же, главным моментом конференции станет заявленная цель: – поиск путей, которые помогли бы более эффективно справляться с проблемами меняющегося климата, анализ характера изменений — идёт ли речь о глобальном потеплении или, всё же, о «кратковременном сезонном явлении», поиск наиболее эффективных путей борьбы против загрязнения окружающей среды, оценка состояния дел в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, анализ вопросов преобразования продовольственной и энергетической систем.

Все эти и ряд других насущеных вопросов будут рассматриваться на Конференции в свете анализа положения в области природного биоразнообразия, то есть, положения в растительном и животном мире, а также в мире микроорганизмов). В рамках Конференции состоятся дискуссии по многим темам, от состояния атмосферы Земли, до возможностей очистки вод. Будут заслушаны доклады, посвящённые мерам, принятым в разных странах и результатам этих мер

Конференция COP-15 (официальное сокращение названия для удобства) пройдёт с участием лидеров многих стран, министров, директоров правительственных агентств по защите и восстановлении природы. Первоначально проведение Конференции COP-15 было запланировано на 2021 год, и она должна была состояться в Пекине, но Ковид не позволил провести мероприятие в Китае, поэтому Монреаль скромно предложил свою кандидатуру, которая и была принята мировым сообществом в лице ООН с благодарностью.

Напомним, что самая первая Конференция состоялась в 1992 году, в Рио-де-Жанейро (Бразилия), и на ней лидеры 150 стран подписали документы о совместных усилиях в деле защиты природы. Нынешнее событие призвано, кроме всего прочего, оценить успехи и неудачи боробы в ходе прошедших тридцати лет.

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