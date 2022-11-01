Лесные пожары в Квебеке: год выдался на удивление удачным

А вот другим провинциям повезло гораздо меньше.

В этом году Квебеку повезло: за лето сгорело относительно мало лесов. Так что можно сказать, что сезон оказался удачным.

В отчете Общества охраны от лесных пожаров (SOPFEU) говорится, что только 242,9 гектара (га) леса пострадали от пожара в зоне интенсивной защиты. Это одна из самых маленьких выгоревших площадей с тех пор, как стали доступны статистически сопоставимые данные.

С 1984 года “удачность” сезона можно было сравнить только 2004 и 2008 годами.

389 лесных пожаров, зарегистрированных в этом году – это значительно ниже среднегодового показателя в 472 пожара в Квебеке за последние десять лет.

Но в то же время начало сезона оказалось особенно насыщенным для команд SOPFEU.

Всего за две недели – с 30 апреля по 14 мая – возникло не менее 212 пожаров, что соответствует 55 % всех пожаров, зарегистрированных за весь сезон. Дело в том, что аномально сухая погода и особенно высокие температуры привели к тому, что пожароопасность в этот период варьировалась от высокой до экстремальной.

Однако позднее в провинцию пришло несколько систем низкого давления, из-за чего засуха закончилась. Благоприятные погодные условия регулярно сохранялись в течение всего лета.

Июнь и июль были отмечены регулярными и значительными осадками, превышающими сезонную норму. Иссушения растительности не было.

Относительно спокойный сезон позволил работникам SOPFEU оказать помочь в тушении лесных пожаров в Альберте, Ньюфаундленде и Лабрадоре, Новой Скотии и даже в штате Нью-Йорк.

Несмотря на хорошие новости на сезон 2022 года, отмечается, что 73 пожара были вызваны выброшенными окурками, еще 66 — плохо потушенными кострами, а 82 — сжиганием мусора.

В целом 94% пожаров в Квебеке в этом году были вызваны деятельностью человека.