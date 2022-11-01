Даже не на что напиться: алкоголь в Квебеке дорожает третий раз за год

С другой стороны это логично. Все дорожает.

Компания Société des alcools du Québec (SAQ) объявила в понедельник, что в следующее воскресенье она скорректирует цены почти на 2000 своих продуктов.

Среднее повышение цен на 2,4% будет применяться к 1458 продуктам, постоянно доступным на полках его филиалов и на его транзакционном сайте. Исключение составляют примерно сотни напитков, цены на которые будут увеличены только 29 января, потому что они в настоящее время продаются по акции.

В то же время цены на применено 539 товаров снизятся на 1,3%. Цены на ещё 1389 товаров останутся стабильными.

Это уже третья корректировка цен менее чем за год. В начале ноября 2021 года SAQ объявил о повышении цен в среднем на 1,66% для 1332 товаров, а в середине мая — в среднем на 3,7% для 2550 товаров.

Президент и главный исполнительный директор SAQ Катрин Дагене утверждает, что инфляция последних нескольких месяцев также повлияет на вина и крепкие спиртные напитки. Она отмечает, что требования поставщиков SAQ растут, в частности, из-за нехватки рабочей силы и повышения цен на материалы, связанные с розливом. Однако команды организации, занимающиеся управлением поставками, смогли договориться о справедливой цене. В то же время SAQ добавляет, что рост цен на услуги морского и наземного транспорта сохраняется.

С другой стороны, постепенное обесценивание евро в последние месяцы привело к снижению обменного курса всех товаров, торгуемых в этой валюте. Так что последнее играет на руку клиентов SAQ.