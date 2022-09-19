Освобождайте койки: Квебек переводит пациентов длительного ухода на домашнее лечение

Правящая партия также считает, что невозможно обеспечить всех жителей провинции семейными врачами.

Правительство Квебека заявляет, что планирует отправить по домам пациентов, которые не нуждаются в неотложной медицинской помощи. Это делается для того, чтобы обеспечить больничными койками тех, кто сильнее в них нуждается.

Цель, по данным Coalition Avenir Québec (CAQ), состоит в том, чтобы к 5 ноября сократить количество пациентов в больницах в Монреале как минимум вдвое.

Правительство заявило, что по состоянию на 25 августа 18% больничных коек в Монреале были заняты людьми, которым не обязательно было там находиться.

Выяснилось, что 38% этих пациентов просто находятся в больницах, ожидая места в учреждении длительного ухода. На данный момент в списке ожидания места в доме престарелых находится около 4000 человек. Нет предпосылок для уменьшения этой очереди в обозримом будущем.

Правительство акцентирует внимание, что уже вложило 20 миллионов долларов в поддержку медицинского обслуживания на дому.

Стоит отметить, что похожее решение принято и в Онтарио. Даже больше, с 20 ноября пациенты в Онтарио, которые отказываются покидать больницу после выписки, будут вынуждены платить по 400 долларов в день продолжение госпитализации.