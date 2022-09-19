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Общество Здоровье, медицина Освобождайте койки: Квебек переводит пациентов длительного ухода на домашнее лечение

Освобождайте койки: Квебек переводит пациентов длительного ухода на домашнее лечение

Olga Fedak Сен 18, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 58 Просмотров

Правящая партия также считает, что невозможно обеспечить всех жителей провинции семейными врачами.

Правительство Квебека заявляет, что планирует отправить по домам пациентов, которые не нуждаются в неотложной медицинской помощи. Это делается для того, чтобы обеспечить больничными койками тех, кто сильнее в них нуждается.

Цель, по данным Coalition Avenir Québec (CAQ), состоит в том, чтобы к 5 ноября сократить количество пациентов в больницах в Монреале как минимум вдвое.

Правительство заявило, что по состоянию на 25 августа 18% больничных коек в Монреале были заняты людьми, которым не обязательно было там находиться.

Выяснилось, что 38% этих пациентов просто находятся в больницах, ожидая места в учреждении длительного ухода. На данный момент в списке ожидания места в доме престарелых находится около 4000 человек. Нет предпосылок для уменьшения этой очереди в обозримом будущем.

Правительство акцентирует внимание, что уже вложило 20 миллионов долларов в поддержку медицинского обслуживания на дому.

Стоит отметить, что похожее решение принято и в Онтарио. Даже больше, с 20 ноября пациенты в Онтарио, которые отказываются покидать больницу после выписки, будут вынуждены платить по 400 долларов в день продолжение госпитализации.

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