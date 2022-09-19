В Монреале открывается ночной приют для женщин

Также в Монреале открылся приют для бездомных алкоголиков, в котором “наливают”.

Вечером в понедельник 24 женщины, ищущие убежища в Монреале, будут иметь безопасное место для ночёвки на срок до одного месяца.

Всего в нескольких шагах от дневного приюта Chez Doris на улице Чомеди в центре города открывается новый приют для экстренных случаев. Им управляет та же команда.

Приют, доступный для инвалидных колясок и подходящий для домашних животных, создавался четыре года. Однако за это время пандемия усугубила положение бездомных женщин Монреаля.

По словам исполнительного директора Chez Doris, их дневной приют по факту превратился в приют для ночлега и принял более 1600 женщин.

“Наш дневной приют стал круглосуточной службой, — сказала Марина Булос-Винтон. – Нам пришлось арендовать офисные помещения для всех наших соцработников, потому что на ночь мы превращали их офисные помещения в общежития”.

По словам соцработника Клары Зайденберг, некоторые женщины, оставшиеся в приюте, спасаются от жестокого обращения.

Не успел приют открыться, но его руководство уже понимает, что им понадобится больше места. Персонал уже рассматривает следующие шаги, в том числе дополнительную психиатрическую помощь и переходные программы, чтобы помочь женщинам найти постоянное жилье.