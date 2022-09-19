Авария и пожар в монреальском туннеле Лафонтен

Сразу после выборов туннель глобально закроется на ремонт.

Туннель Луи-Ипполит-Ла-Фонтен был закрыт более часа в южном направлении из-за крупного столкновения в понедельник утром.

Полиция сообщает, что движение в направлении Южного берега было полностью заблокировано в 6:30 утра из-за инцидента с участием трех автомобилей и грузовика.

После аварии в туннеле вспыхнул пожар, но к 6:50 утра его удалось потушить.

В 7 часов утра камеры Министерства транспорта зафиксировали серьезные заторы на шоссе 25 в южном направлении. Транспортные средствами пытались добраться задним ходом к развязке Анжу.

Тогда же было выпущен призыв избегать данного района. Сообщалось, что “участок будет закрытым на неопределенный срок”.

Тем не менее уже через полчаса последствия аварии удалось устранить и восстановить движение транспортных средств через туннель.

О пострадавших не сообщается.