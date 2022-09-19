Кто помнит жуткую проблему человечества: Исчезновение озонового слоя и неизбежная гибель всего живого на планете? Есть новости! Можно выдыхать!

Озоновый слой перестал быть угрозой для землян. Одной проблемой меньше? Тогда найдём другую!

Все, кто жил в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века, должен помнить ажиотаж, творившийся вокруг пропажи озонового слоя, защищающего атмосферу Земли, да и всю Землю, от смертоносной солнечной радиации. Все страны били тревогу, все газеты и журналы были заполнены статьями, рассказывающими о процессе исчезновения озоновой прокладки над атмосферой и о страшных последствиях, которые вот-вот обрушатся на многострадальную планету. Говоря по-научному, озоновый слой необходим, так как он защищает планету и все, что на ней живет, от солнечных ультрафиолетовых лучей.

Многие помнят пятнадцатилетнюю девицу, которая со слезами на глазах вещала о пагубной деятельности человечества, из-за которой озоновый слой и пропадает — дело в том, что промышленность производит много химических элементов, а отходы производства попадают в воздух и медленно, но верно разрушают озон. Девица даже выступала на заседании Ассамблеи ООН, вызвав многочисленные аплодисменты собравшихся. (И нет, это не была Грета Тунберг, нынешняя проповедница и активистка борьбы за экологию, это уже новое поколение.

Тогда же ученые разных стран обнаружили, что антропогенные химические вещества наносят серьезный ущерб озоновому слою, и призвали к действиям. В 1987 году страны подписали Монреальский протокол, обязуясь регулировать выбросы вредных химических веществ. Договор был подписан и ратифицирован практически всеми странам. С тех пор много воды утекло, про озоновый слой как-то подзабыли, а в последние годы вообще упоминали очень редко.

И вот теперь тема вернулась. Оказывается, озоновый слой в последние пару десятков лет постоянно восстанавливается. Американские управления НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, которые в течение трёх десятков лет отслеживают процесс, признали, что параметры озонового слоя вернулись к уровню, наблюдавшимся в 1980 году, до того момента, когда этот слой стал разрушаться. Оказалось, что по всей видимости уровень озонового слоя в атмосфере постоянно колеблется, он не зависит ни от человека, ни от выбросов химэлементов. О реакции той девицы, чьё личико мелькало во всех тревожных новостях о том, что «озон исчезает, все умрём», и о реакции политиков, регуляно бьющих себя в грудь в конце восьмидесятых годов, мол, защитим озон, не дадим радиации нас перебить, не сообщается.