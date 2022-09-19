Катафалк с гробом королевы Великобритании покинул Лондон

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Катафалк, на котором был установлен гроб с телом королевы Елизаветы II, покидает Лондон, 19 сентября передает Sky News.

Похороны королевы Великобритании вступают в финальную фазу. После четырехдневного прощания в Вестминстер-холле и панихиды в часовне Вестминстерского аббатства гроб с телом королевы пронесли по улицам Лондона последний раз, чтобы жители могли проститься с королевой. За гробом шли члены королевской семьи, включая двух старших правнуков Елизаветы II.

По всему маршруту следования процессии выстроились люди, отдавая дань памяти монарху.

Катафалк направится в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена в часовне, где покоятся ее родители и младшая сестра.

Сотни тысяч жителей Лондона пришли к ограде Вестминстерского аббатства, чтобы присутствовать на похоронах Елизаветы II, многие из них плачут.