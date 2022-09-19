Ряд школ в Армении были переведены на дистанционку из-за конфликта на границе

Некоторые школы Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей были переведены на дистанционную форму обучения

Некоторые школы Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей были переведены на дистанционную форму обучения в соображениях безопасности, заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян 19 сентября на встрече с журналистами.

Андреасян сообщила, что в Гегаркуникской области в результате боевых действий Азербайджана были повреждены две школы.

«Мы через МИД довели до наших международных коллег информацию об этих разрушениях», — подчеркнула она.

В связи с обострением армяно-азербайджанского конфликта школы ближайших областей прервали учебный процесс. Однако, в ближайшее время в некоторых школах продолжится обучение в очной форме, а в некоторых будет введено дистанционное обучение.

«В Гегаркуникской области занятия в дистанционной форме обучения пройдут в 12 школах. Речь в основном идет о школах Вардениса. В 3 школах Джермука Вайоцдзорской области обучение будет организовано в дистанционной форме, в остальных — в очной форме обучения», — добавила Андреасян.

По ее сведениям, в Сюникской области нормальное обучение будет восстановлено только в 5 школах. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от обстановки в регионе.