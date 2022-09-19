Канада столкнулась с рекордной за последние сорок лет инфляцией

Резкое повышение процентной ставки осуществит Центробанк Канады, чтобы обуздать рекордную за последние четыре десятилетия инфляцию, 18 сентября сообщает Reuters.

20 сентября будут опубликованы данные по инфляции в Канаде за август. По мнению аналитиков она составит 7,3%. В июне инфляция в Канаде достигла рекордного за последние четыре десятилетия в 8,1%.

Средний индекс потребительских цен, который рассматриваются как лучший индикатор базового ценового давления, достиг рекордно высокого уровня в 5,3% в июле.

При этом, по мнению экономистов, опрошенных изданием, инфляция в Канаде до 2023 года будет снижаться очень медленно. Путь назад к целевому показателю в 2% не будет быстрым, отмечает издание.

Растущие инфляционные ожидания потребителей и бизнеса являются признаками того, что инфляция все больше укореняется в экономике, считают эксперты.

В Центробанке Канады заявили, что потребуется более агрессивное повышение процентной ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль.

Ранее Центральный банк уже повысил процентные ставки на 300 базисных пунктов всего за шесть месяцев до 3,25%. Это самая высокая процентная ставка среди центральных банков, контролирующих 10 наиболее торгуемых валют.

При этом экономисты отмечают, что за резким повышением процентной ставки в следующем году последует рецессия.

Со своей стороны, Банк Канады заявляет, что может замедлить рост без ущерба для экономики.

«Банк по-прежнему видит путь к мягкой посадке. Это по-прежнему наша цель. Нам нужно охладить экономику, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю», — заявляла ранее журналистам представитель Центробанка Кэролин Роджерс.