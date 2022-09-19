Учёные обнаружили присутствие воды внеземного происхождения в метеорите. Больше нет сомнений в наличии биологической жизни за пределами нашей планеты

Впервые в истории найдена вода, которая без сомнений, прилетела к нам из космоса.

Впервые за всю историю изучения нашего мира учёным осталось с абсолютной достоверностью установить наличие воды явно внеземного проихождения. Эта вода была найдена в метеорите, который упал на территории Великобритании в феврале 2021 года. С тех пор проводились исследования этого обломка, посетившего Землю с визитом из далёкого космоса.

В конце концов, после многочисленных анализов, проверок и перепроверок учёные сделали чёткий и ясный вывод: Обломок камня на 12% состоит из воды. Сомнений в этом не осталось, как и нет сомнений в том, что речь о метеорите, а не ошибке или подделке.

Значение открытия поистинне огромно. Одно дело — теория, а другое дело, подтверждение теоретических выкладок на практике. Наличие воды само по себе доказывает возможность возникновения жизни вне нашей планеты, что теперь не подлежит сомнению.

Химический состав воды в метеорите совпадает, более-менее, с составом воды земных океанов. В метеоритной воде найдены элементы аминокислот, которые являются основой биологической жизни, так что доказательства возможности появления жизни вне Земли теперь бесспорны.

Более того, получает убедительные аргументы теория, согласно которой жизнь на Земле зародилась благодаря «посещению» планеты небесных тел, прилетевших их космоса. Таких тел должно было быть достаточно много для того, чтобы сформировать химическую основу биологической жизни, так что, скорее всего, и на других планетах процессы зарождения жизни могут проходить таким же образом.

Исследуемый метеорит, скорее всего, прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, хотя это утверждение может быть и ошибочным.

Учёные пояснили также, что далеко не в первый раз в составе исследуемого метеорита обнаруживается вода, но в первый раз нет никаких сомнений в её внеземном происхождении — все предыдущие метеориты с наличием воды пролежали на поверхности достаточно долгое время, чтобы вода проникла через их поры внутрь. На сей же раз метеорит стали исследовать через 12 часов после его падения, и вероятность его «заражения» нашей местной водой равна нулю.

Так что, ждём нашествия инопланетян и надеемся, что они будут добрыми и справедливыми.