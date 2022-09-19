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Новости Нехватка рабочих заставила канадского мясопереработчика искать роботов
Фото: naked-science.ru

Нехватка рабочих заставила канадского мясопереработчика искать роботов

Виктория Христова Сен 19, 2022 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Нехватка рабочих заставила канадского мясопереработчика искать роботов отключены 33 Просмотров

Безуспешные поиски 20 рабочих на мясоперерабатывающее предприятие в городе с населением 20 тыс. человек вынудили автоматизировать производство канадскую компанию Harvest Meats, 15 сентября сообщает сетевое издание The Western Producer. 

В Harvest Meats из канадского города Йорктоне провинции Саскачеван работает около 300 человек. На предприятии вакантно 20 рабочих мест. В маленьком городе и ближайших селах оказалось трудно найти рабочих. В городе с 20 тыс. жителей 324 объявления о найме.

Поиск и удержание рабочих стало настолько обременительным, что генеральный директор Джефф Пропп начал изучать вопрос автоматизации переработки. «Мы привлекли инженера для разработки робота, загружающего замороженное мясо в микроволновую печь. На участке, где работает человек. Один загружает мясо, второй снимает с другой стороны…. Это идеальное место для применения роботов», — сказал Пропп.

Найти подходящего робота оказалось непросто. Компании, занимающиеся автоматизацией мясопереработки, перегружены запросами. «Я уже два месяца пытаюсь с кем-то поговорить. Их осаждают такие, как я. Заставить кого-то просто перезвонить вам практически невозможно», — сетует Пропп. Большинство мясокомбинатов в Северной Америке сталкиваются с проблемой сокращения кадрового резерва. Многие фирмы рассматривают возможность автоматизации или уже вложили средства в автоматизацию.

«Не существует системы под ключ для автоматизации большей части процесса убоя говядины, свинины или даже птицы и баранины», — сообщил профессор зоотехники в университете штата Колорадо Боб Делмор. Автоматизировать переработку говядины сложно, потому что крупный рогатый скот не всегда одинакового размера.

«Птица и свинина из-за одинакового размера животных легче поддаются автоматизации… В США достаточно решений по автоматизации переработки птиц, и мы работаем над расширением области», — сказал Делмор. Пропп убежден, что в течение следующих 10 лет будет высокий спрос на робототехнику и автоматизацию: «Нехватка рабочей силы подтолкнет цену труда выше. Мы собираемся уволить людей с работы, которую можно выполнять с помощью роботов… и направить их в другие места на заводе».

 

 

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