Самый высокий рост стоимости недвижимости и земли с 2007 года

Стоимость земли на острове Монреаль увеличилась на 32,4% с введением новой муниципальной оценочной ведомости, которая вступает в силу с 1 января следующего года.

Мы должны вернуться к ценам 2007 года, чтобы увидеть рост этого масштаба. В то время скачок составил 38,6 %. Стоимость зданий жилой категории увеличилась на 35,5 %, в то время как стоимость нежилых помещений увеличилась на 23 %. Стоимость свободных земель подскочила на 42,8 %.

Эти результаты во всех отношениях соответствуют моделированию компании JLR, занимающейся обработкой данных, о котором пресса сообщила в статье, опубликованной 11 августа прошлого года. В нежилом секторе различия между подкатегориями велики. Промышленный сектор растет на 60,5 %, пользуясь популярностью электронной коммерции. Количество складских помещений увеличивается, что создает понижательное давление на уровень доступности производственных помещений и приводит к резкому росту арендной платы и, следовательно, к увеличению стоимости складских помещений.

На брифинге для прессы в среду лидер оппозиции Ареф Салем выразил обеспокоенность по поводу возможного ухода малых и средних предприятий с острова Монреаль из-за резкого роста стоимости промышленных помещений. В среду администрация Плант ограничилась повторением своего обязательства не повышать налоги сверх уровня инфляции. Однако в июне прошлого года индекс потребительских цен в стране превысил 8%. Председатель Исполнительного комитета Доминик Оливье указала, что она рассмотрит возможность распространения ценностей новой роли на три года, чтобы уменьшить влияние изменений. Эта мера регулярно применяется администрацией Монреаля с 2000-х годов.

Вообще говоря, домовладелец, чья недвижимость оценивается в процентном отношении выше среднего, столкнется с увеличением своего налогового бремени при прочих равных условиях. И наоборот, тот, чья стоимость здания выросла меньше, чем в среднем, получит выгоду от снижения своего налогового счета. В отличие от нынешней роли, в которой восточная часть острова находилась на заднем плане, рост стоимости в жилом секторе относительно однороден между городами и районами. Они варьируются от 30 до 50% среди 16 связанных городов и 19 районов города Монреаль, за заметным исключением района Виль-Мари, который охватывает центр города.

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