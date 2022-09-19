Автобус упал со скалы: погибли пассажиры, которые принудительно ехали на ковидный карантин

В Китае все ещё действует политика “нулевого количества заболевших COVID-19”.

По данным китайских властей, в горах потерпел крушение автобус, который перевозил 47 человек из Гуйяна, столицы провинции Гуйчжоу, в отдаленный уезд на расстоянии 249 километров. Около 2:40 в воскресенье он перевернулся на гористом участке шоссе и скатился в кювет.

В результате аварии погибло 27 человек. Выжившие находится в больнице.

Пока непонятно почему карантинный автобус возил людей по извилистым горным дорогам после полуночи. Транспортное регулирование Китая запрещает автобусам дальнего следования курсировать с 2 до 5 часов утра.

В китайских соцсетях массово распространяется фотография на которой видно едущий ночью автобус. Водитель одет в полный защитный костюм. Фото даёт понять, что маска закрывает обзор.

На других фотографиях и видео видно, как автобус буксирует грузовик. Его крыша смята, а рабочий в защитном костюме распыляет на него дезинфицирующее средство.

Странная политика

Чиновники Гуйчжоу находятся под огромным давлением, пытаясь сдержать даже небольшие вспышки COVID в преддверии 20-го съезда парти. Ожидается, что на нём китайский лидер Си Цзиньпин перейдет на третий срок, что нарушает законы страны.

Гуйчжоу сообщил о 712 случаях заражения в субботу и это 70% новых случаев по стране. В этом месяце девять местных чиновников в Гуйяне уже были отстранены от должности за несоблюдение политики Covid должным образом.

Официальные лица Гуйяна в субботу пообещали “сразиться в решающей битве”, чтобы устранить передачу вируса в сообществе.

В Китае ведётся политика “нулевого уровня Covid”. Местные власти обычно принимают решение вывозить целые здания или сообщества жителей из города на карантин в другом месте. Почему-то они считают что так меньше шансов распространить инфекцию.

В Гуйяне, который ранее в этом месяце был закрыт, власти подготовили 20 автобусов и 40 водителей для перевозки близких контактов больных Covid в другие города. Об этом сообщает государственная газета Guiyang Evening Paper. По состоянию на субботу было переведено более 7000 человек, и ещё 3000 ожидали “эвакуации”.

При этом по данным правительства, с начала пандемии только два человека умерли от Covid в Гуйчжоу, провинции с населением 38 миллионов человек.

“Мы все в автобусе. Просто мы еще не разбились”

После известия об аварии в Китае вспыхнули гнев и критика по поводу безжалостной политики по борьбе с COVID-19 в.

Строгие и длительные блокировки недавно вызвали протесты в городах от Гуйяна, Чэнду до Цзинаня, а также в регионах Синьцзян и Тибет.

Китайские цензоры спешат скрыть возмущение народа. Многие сообщения государственных СМИ об аварии закрыли раздел комментариев, а результаты поиска оказались отфильтрованными.

Тем не менее самые яркие комментарии успевают получить миллионы лайков прежде чем их закрывают власти.

“Почему ты думаешь, что однажды и ты не поедешь в этом ночной автобусе?”, – спрашивают одни?

“Мы все уже в автобусе. Просто мы еще не разбились”, – отвечают другие.