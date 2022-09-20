Как Джастин Трюдо пел “Богемскую рапсодию” перед похоронном Королевы.

“Это реальная жизнь?

Это просто фантастика?

Пойманный в пропасть,

От реальности не сбежать”

Канадские соцсети пестрят дискуссиями о тактичности поступка канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

В субботу, за два дня до похорон Елизаветы II, канадская делегация после ужина собралась вместе в пиано-баре лондонского отеля “чтобы отдать дань уважения жизни и служению Ее Величества”.

Квебекский артист и обладатель Ордена Канады Грегори Чарльз начал играть на рояле.

Джастин Трюдо опёрся на рояль и начал подпевать.

15-секундное видео, где по-домашнему одетый и расслабленный премьер поет (неплохо кстати поет)

“Легко пришло, легко ушло, немного высоко, немного низко.

В любом случае ветер не имеет значение”, – вызвано ажиотаж в сети.

Одна часть комментаторов заявила, что исполнять “Богемскую рапсодию” – хит Queen 1975 года – во время траурных мероприятий, мягко говоря, неэтично.

Но другая часть читателей наоборот встала в защиту Трюдо и напомнила, что он вообще-то живой человек и имеет право на отдых (последние кстати акцентировали внимание, что не являются поклонниками Трюдо). “Я не вижу ничего особенного. Я часто не являюсь поклонником Джастина Трюдо. Но, честно говоря… это явно спонтанный момент пения, удовольствия. Грегори Чарльз играет, поет. Трюдо присоединился к ним”, – написал один из комментаторов.

В состав канадской делегации на государственных похоронах в понедельник вошли бывшие генерал-губернаторы и премьер-министры, а также обладатель Креста Доблести Лесли Артур Палмер, члены Ордена Канады Марк Тьюксбери, Грегори Чарльз и Сандра О.