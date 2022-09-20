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Новости Новости Канады Как Джастин Трюдо пел “Богемскую рапсодию” перед похоронном Королевы.

Как Джастин Трюдо пел “Богемскую рапсодию” перед похоронном Королевы.

Olga Fedak Сен 19, 2022 Новости Канады, Общество, Отдых, Политика, Это интересно Оставить комментарий 49 Просмотров

“Это реальная жизнь?
Это просто фантастика?
Пойманный в пропасть,
От реальности не сбежать”

Канадские соцсети пестрят дискуссиями о тактичности поступка канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

В субботу, за два дня до похорон Елизаветы II, канадская делегация после ужина собралась вместе в пиано-баре лондонского отеля “чтобы отдать дань уважения жизни и служению Ее Величества”.

Квебекский артист и обладатель Ордена Канады Грегори Чарльз начал играть на рояле.

Джастин Трюдо опёрся на рояль и начал подпевать.

15-секундное видео, где по-домашнему одетый и расслабленный премьер поет (неплохо кстати поет)
“Легко пришло, легко ушло, немного высоко, немного низко.
В любом случае ветер не имеет значение”, – вызвано ажиотаж в сети.

Одна часть комментаторов заявила, что исполнять “Богемскую рапсодию” – хит Queen 1975 года – во время траурных мероприятий, мягко говоря, неэтично.

Но другая часть читателей наоборот встала в защиту Трюдо и напомнила, что он вообще-то живой человек и имеет право на отдых (последние кстати акцентировали внимание, что не являются поклонниками Трюдо). “Я не вижу ничего особенного. Я часто не являюсь поклонником Джастина Трюдо. Но, честно говоря… это явно спонтанный момент пения, удовольствия. Грегори Чарльз играет, поет. Трюдо присоединился к ним”, – написал один из комментаторов.

В состав канадской делегации на государственных похоронах в понедельник вошли бывшие генерал-губернаторы и премьер-министры, а также обладатель Креста Доблести Лесли Артур Палмер, члены Ордена Канады Марк Тьюксбери, Грегори Чарльз и Сандра О.

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