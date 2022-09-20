CAQ обещает инвестировать 40 миллионов долларов в религиозное наследие

А ещё партия Франсуа Лего обещает лечить больных не в больницах, а по домам.

Коалиция Avenir Québec (CAQ) инвестирует дополнительно 40 миллионов долларов в течение четырех лет для сохранения религиозного наследия, если она останется у власти.

Лидер CAQ Франсуа Лего объявил в воскресенье, что он улучшит две существующие программы, которые стоят 20 миллионов долларов в год.

CAQ обещает добавлять по 10 миллионов долларов в год в течение четырех лет, начиная с 2023 года.

Лего не забыл уточнить, что хотя государство и является светским, необходимо сохранить наследие, завещанное нашими предками.

По словам премьера, защита этого “коллективного наследия” является частью “национализма CAQ”.

Сам же Лего признал, что не считает себя “практикующим христианином”. Однако он “надеется, что после смерти что-то есть”. Но важнее всего, по его словам, “придавать смысл жизни”.

Стоит отметить, что упомянутая программа также предназначена для перепрофилирования излишков мест отправления культа для нужд организаций, некоммерческих организаций, кооперативов и т.