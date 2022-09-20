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Вид купе нового поезда. Фотография Харольда Эйзенбергера.

Европейские страны развивают железные дороги

Megan Jorgensen Сен 20, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Финансы, Экономика Оставить комментарий 81 Просмотров

Европа ставит на железнодорожный транспорт. Канада серьёзно отстаёт. Требуются большие инвестиции, а денег нет

Огромные инвестиции в развитие европейских железных дорог. В отличие от Канады.

Интересная тенденция наметилась в развитии европейских транспортных сетей — страны Европы сегодня инвестируют больше средств в поезда, чем в воздушный транспорт. Считается, что путешествие по железной дороге станет более привлекательным для путешественников, чем полеты. Они и дешевле, и более комфортны, и менее подвержены капризам погоды и техники, вызывающим отмены или переносы рейсов. К тому же, современная мода предполагает, что поездки в поездах способствуют сохранению окружающей среды.

Несколько дней назад национальный австрийский железнодорожный оператор ÖBB и немецкая железнодорожная инженерная компания Siemens Mobility представила вниманию публики новую разработку — новый вагоны Nightjet, которые призваны заменить существующий парк и обеспечить связь между европейскими странами на дальних расстояниях, когда пассажиры будут вынуждены провести в пути ночь, а то и две. В новом дизайне приоритетом стали такие моменты, как уединение и комфорт. По мнению разработчиков и маркетологов, выпуск на линию таких вагонов повысит популярность поездок по железным дорогам.

Всего к концу 2025 года на линии будут выпущены 33 спальных поезда Nightjet, причём вагоны начнут поступать в эксплуатацию уже следующим летом.

Новые ночные поезда Nightjet с 2023 года начнут соединять между собой крупнейшие города Германии, Австрии, Италии и Швейцарии. Крейсерская скорость их превысит 230 километров в час, а отрицательное влияние на климат и общую экологию, судя по заверениям авторов проекта, будет практически ничтожным.

К 2025 году эти вагоны поступят в эксплуатацию в Хорватию, Чехию, Венгрию, Словакию, Словению и Польшу.

До настоящего времени спрос на ночные поезда снижается, особенно это явление стало заметно после появления бюджетных авиалиний. Ещё в 2019 году в Германии и Швейцарии прекратили хождение ночные поезда, а общее количество пассажирских ночных поездов в Европе сократилось с 1200 в неделю в 2001 году до примерно 450 к 2020 году.

Но сейчас интерес к железнодорожному транспорту возвращается. Со введением в эксплуатацию новых вагонов Nightjet пассажиры смогут выбирать разные виды спальных вагонов: трехместные, двухместные, плацкартные или общие. В каждом поезде, состящем из семи вагонов, будет 254 пассажирских места.

Что касается цен, то планируются, что билеты будут конкурентоспособными и ниже цен, устанавливаемых авиакомпаниями. Сегодня перелет из Вены в Амстердам на австрийских авиалиниях стоит около 70 евро в эконом-классе и 252 евро в бизнес-классе, но поездка на поезде будет процентов на 20 ниже. К тому же, пассажиры смогут экономить на расходах на такси при поездке в аэропорт и из аэропорта, на стоимости багажа и на других расходах в случае задержек рейса.

К сожалению, всё вышесказанное касается Европы. Канада пока не планирует резко изменять политику развития межпровинциальных транспортных сетей. Бюджет не выдержит. В то время, как в Европе обществнный транспорт набирает силу, в Квебеке, например, лучшим средством передвижения между городами остаётся автомобиль. Такова печальная реальность.

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