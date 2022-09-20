Европа ставит на железнодорожный транспорт. Канада серьёзно отстаёт. Требуются большие инвестиции, а денег нет

Огромные инвестиции в развитие европейских железных дорог. В отличие от Канады.

Интересная тенденция наметилась в развитии европейских транспортных сетей — страны Европы сегодня инвестируют больше средств в поезда, чем в воздушный транспорт. Считается, что путешествие по железной дороге станет более привлекательным для путешественников, чем полеты. Они и дешевле, и более комфортны, и менее подвержены капризам погоды и техники, вызывающим отмены или переносы рейсов. К тому же, современная мода предполагает, что поездки в поездах способствуют сохранению окружающей среды.

Несколько дней назад национальный австрийский железнодорожный оператор ÖBB и немецкая железнодорожная инженерная компания Siemens Mobility представила вниманию публики новую разработку — новый вагоны Nightjet, которые призваны заменить существующий парк и обеспечить связь между европейскими странами на дальних расстояниях, когда пассажиры будут вынуждены провести в пути ночь, а то и две. В новом дизайне приоритетом стали такие моменты, как уединение и комфорт. По мнению разработчиков и маркетологов, выпуск на линию таких вагонов повысит популярность поездок по железным дорогам.

Всего к концу 2025 года на линии будут выпущены 33 спальных поезда Nightjet, причём вагоны начнут поступать в эксплуатацию уже следующим летом.

Новые ночные поезда Nightjet с 2023 года начнут соединять между собой крупнейшие города Германии, Австрии, Италии и Швейцарии. Крейсерская скорость их превысит 230 километров в час, а отрицательное влияние на климат и общую экологию, судя по заверениям авторов проекта, будет практически ничтожным.

К 2025 году эти вагоны поступят в эксплуатацию в Хорватию, Чехию, Венгрию, Словакию, Словению и Польшу.

До настоящего времени спрос на ночные поезда снижается, особенно это явление стало заметно после появления бюджетных авиалиний. Ещё в 2019 году в Германии и Швейцарии прекратили хождение ночные поезда, а общее количество пассажирских ночных поездов в Европе сократилось с 1200 в неделю в 2001 году до примерно 450 к 2020 году.

Но сейчас интерес к железнодорожному транспорту возвращается. Со введением в эксплуатацию новых вагонов Nightjet пассажиры смогут выбирать разные виды спальных вагонов: трехместные, двухместные, плацкартные или общие. В каждом поезде, состящем из семи вагонов, будет 254 пассажирских места.

Что касается цен, то планируются, что билеты будут конкурентоспособными и ниже цен, устанавливаемых авиакомпаниями. Сегодня перелет из Вены в Амстердам на австрийских авиалиниях стоит около 70 евро в эконом-классе и 252 евро в бизнес-классе, но поездка на поезде будет процентов на 20 ниже. К тому же, пассажиры смогут экономить на расходах на такси при поездке в аэропорт и из аэропорта, на стоимости багажа и на других расходах в случае задержек рейса.

К сожалению, всё вышесказанное касается Европы. Канада пока не планирует резко изменять политику развития межпровинциальных транспортных сетей. Бюджет не выдержит. В то время, как в Европе обществнный транспорт набирает силу, в Квебеке, например, лучшим средством передвижения между городами остаётся автомобиль. Такова печальная реальность.