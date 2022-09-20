США могут нарастить импорт нефти из Канады

«Когда высвобождение нефти из стратегического резерва закончится, нефтеперерабатывающие предприятия снова начнут опираться на канадское топливо или на морской импорт», – сказал аналитик компании Kpler Мэтт Смит.
США прибегли к продаже сырья из своих стратегических запасов, чтобы справиться с неконтролируемым ростом цен на бензин. Всего планировалось высвободить 180 млн тонн, к настоящему моменту реализовано 155 млн. Эти вбросы привели к удешевлению эталонного сорта канадской нефти WCS (по свойствам схож с американским сырьем), который большую часть лета торговался с дисконтом к WTI примерно в $20 за баррель. Для сравнению в 2021 году в среднем скидка составляла $12,78 за баррель. По словам источников Reuters, ожидается, что дисконт будет уменьшаться после завершения продажи стратегической нефти.
По данным EIA, в 2021 году Канада увеличила добычу нефти до рекордного показателя в 5,5 млн б/с. В 2022 году, как ожидается, она вырастет до 5,7 млн б/с. Препятствием к существенному росту экспорта канадской нефти в США может стать ограниченность пропускной способности нефтепроводов.