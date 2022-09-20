США могут нарастить импорт нефти из Канады

Американские НПЗ могут нарастить закупки нефти из Канады текущей осенью после завершения продажи сырья из стратегического резерва (SPR) США. Об этом пишет агентство Reuters.

«Когда высвобождение нефти из стратегического резерва закончится, нефтеперерабатывающие предприятия снова начнут опираться на канадское топливо или на морской импорт», – сказал аналитик компании Kpler Мэтт Смит.

США прибегли к продаже сырья из своих стратегических запасов, чтобы справиться с неконтролируемым ростом цен на бензин. Всего планировалось высвободить 180 млн тонн, к настоящему моменту реализовано 155 млн. Эти вбросы привели к удешевлению эталонного сорта канадской нефти WCS (по свойствам схож с американским сырьем), который большую часть лета торговался с дисконтом к WTI примерно в $20 за баррель. Для сравнению в 2021 году в среднем скидка составляла $12,78 за баррель. По словам источников Reuters, ожидается, что дисконт будет уменьшаться после завершения продажи стратегической нефти.

По данным EIA, в 2021 году Канада увеличила добычу нефти до рекордного показателя в 5,5 млн б/с. В 2022 году, как ожидается, она вырастет до 5,7 млн б/с. Препятствием к существенному росту экспорта канадской нефти в США может стать ограниченность пропускной способности нефтепроводов.