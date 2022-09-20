105-летняя Флорентина Джонстон рассказала что ром является секретом её долголетия

105-летняя жительница Канады рассказала про свою активную жизнь

Флорентина Джонстон, проживающая в Канаде отметила свой день рождения и выделила любимый напиток всей ее жизни, отмечая что именно он секрет ее долголетия, сообщает CBC.

Флорентина живет отличную жизнь, она замужем, да еще и мать троих детей, которые подарили паре замечательных пятерых внуков и уже с десяток правнуков. Именинница рассказала репортерам, как же ей удалось так много повидать.

Джонсон слишком активна, не смотря на свой не юный возраст, любит общение, а еще любимым ее жанром книг является детектив.

«Один мужик как-то спросил меня, что я ищу, может быть, любовный роман? А я сказала: “Да ну тебя! Мне нужно убийство! Что-нибудь пострашнее!”» — посмеялась канадка.

Канадка обладательница кучи знакомых и друзей, ведь она много путешествовала, в течение долгого времени посещала Багамы. Все, кого она там встречала, сегодня звонят и поздравляют ее.

«Будьте добры к людям, не считайте себя лучше других», — дала Джонстон совет молодым.