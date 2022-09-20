Король Карл III: нужен ли он Канаде?

Смена монарха на британском престоле стала катализатором процесса, который начался еще в царствование Елизаветы II: постепенного отпадания от британской короны тех или иных осколков империи.

Смена монарха на британском престоле стала катализатором процесса, который начался еще в царствование Елизаветы II: постепенного отпадания от британской короны тех или иных осколков империи. Многих сейчас стал интересовать вопрос: станет ли Карл III последним королем, в чьи владения, сколь бы номинальными они ни были, будут входить какие-либо еще территории, кроме собственно Соединенного Королевства?

Королеву Елизавету II похоронили лишь накануне, а жители Канады уже высказывают сомнения, что Стране кленового листа есть смысл менять ее портрет на портрет Карла III. Согласно опросам общественного мнения, проведенным компанией Ipsos, сразу после смерти Елизаветы почти 60 процентов канадцев высказываются за то, чтобы расторгнуть даже фиктивные связи с домом Виндзоров и объявить северную часть Северной Америки республикой. Результаты опроса стали если не сенсацией (цифра 56% не выглядит как единодушное мнение всей нации), то все равно удивили канадских социологов, которые пребывали в заблуждении, что Канада была, есть и будет «дочерью» британской монархии. Ведь в 2021 году за отказ от монархии высказывались только 53% респондентов.

Теперь же выясняется, что лояльность канадцев британской короне держалась почти полностью на личной харизме ныне покойной королевы, которую в Канаде с легкой иронией, но дружелюбно называли «бабушкой». Принц Чарльз же, несмотря на многочисленные приезды в Канаду (последний раз — минувшей весной), не вписался в эту «семейную идиллию» — канадцы резко охладели к нему после развода с принцессой Дианой в 1992 году. Новую же супругу принца Камиллу (которая теперь стала королевой-консортом), положительно воспринимают вообще только 27% канадцев.

Менее 60% его поддержки представляет собой разительный контраст с отношением канадцев к его покойной матери, одобрение которой ранее в этом году выразили 82% респондентов. Особенно сильны республиканские настроения (что давно известно) среди франкоязычной части населения Канады. Представляющий их интересы Bloc Quebecois никогда не делал вид, что франкоканадцы ощущают какую-либо близость к исторически чужой для них короне, подданными которой «квебекуа» стали не по своей воле и периодически делают попытки из-под ее власти ускользнуть. И даже на самой траурной церемонии в понедельник представители Bloc Quebecois покинули ее после минуты молчания.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пусть не столь откровенно (должность не позволяет), но тоже дал понять, что будущее Канады как части британской монархии не следует воспринимать как должное. “Елизавета II была для нас как член семьи, потому что большинство канадцев никогда не жили при другом монархе. Но за 70 лет ее правления канадское общество повзрослело. Мы получили собственную конституцию, свой флаг, Хартию прав и свобод”, — напомнил он во время траурной церемонии в понедельник. Соцопрос также показал, что 67% канадцев не против монархии как института, но категорически не хотят видеть в ее главе лично Карла III. Промонархические или антимонархические настроения среди канадцев целиком и полностью зависят от того, как будет себя вести Карл III, когда окончится период траура по его матери и начнется обычная жизнь, — полагает глава Ipsos Даррелл Брикер. На практике, что бы ни показывали опросы общественного мнения, избавиться о монархии канадцам будет не так просто: для этого потребуется вносить изменения в конституцию, что само по себе процесс длительный и многоступенчатый. Но быть или не быть – все же покажет время.