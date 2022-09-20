Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина COVID-19 Ковид пятится назад. Ни одной кончины от него за последнюю неделю
Covid
А ты получил третью дозу?

Ковид пятится назад. Ни одной кончины от него за последнюю неделю

Megan Jorgensen Сен 20, 2022 COVID-19, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Хорошие новости 1 комментарий 39 Просмотров

Пандемия почти побеждена? Ни одного погибшего от Ковида в Квебеке за последнюю неделю. Заражённых и заболевших всё меньше

Отрадные новости в области борьбы с Ковидом – заболевших меньше, скончавшихся за последнюю неделю вообще нет.

Отрадные новости от министерства здравоохранения Квебека: За последние семь дней (со вторника 13 сентября до понедельника 19 сентября (включительно) в Квебеке не зарегистрировано ни одной кончины от Ковид-19, ни одной смерти по причинам, связанным с этой болезнью. Последняя смерть, связанная с болезнью, была зарегистрирована восемь дней назад, но и то, это был единственный случай (хотя и одного случая много, конечно).

За весь период пандемии, согласно официальным данным, в Квебеке по причинам, непосредственно связанным с Ковидом (либо от болезни, либо от других болезней, течение которых привело к летальному исходу из-за влияния состояния пациента, болеющего Ковидом) скончались 16674 человека.

Что касается данных о заражённых и заболевших за последнюю неделю, то по техническим причинам точные цифры (насколько они могут быть точными) будут объявлены завтра, 21 сентября, но службы здравоохранения выразили уверенность, что и в этом случае число пациентов уменьшается, а общая эпидемиологическая обстановка улучшается. Неофициально приведены цифры в 584 заражения и заболевания за неделю, что на 147 случаев меньше предыдущей недели. Но, повторим, эта цифра не окончательная, возможно, она будет исправлена завтра.

За последнюю неделю на работе отсутствовали по причинам, связанным с Ковидом (заболевание или заражение) 3235 медработников, что на 381 работника меньше, чем за прошлую неделю. Иначе говоря, и в этом отношении ситуация заметно улучшилась, хотя далека от идеала.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Один комментарий

  1. Аноним
    Сен 20, 2022 в 12:11

    Всё связано с выборами !

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal