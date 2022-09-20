Ковид пятится назад. Ни одной кончины от него за последнюю неделю

Пандемия почти побеждена? Ни одного погибшего от Ковида в Квебеке за последнюю неделю. Заражённых и заболевших всё меньше

Отрадные новости в области борьбы с Ковидом – заболевших меньше, скончавшихся за последнюю неделю вообще нет.

Отрадные новости от министерства здравоохранения Квебека: За последние семь дней (со вторника 13 сентября до понедельника 19 сентября (включительно) в Квебеке не зарегистрировано ни одной кончины от Ковид-19, ни одной смерти по причинам, связанным с этой болезнью. Последняя смерть, связанная с болезнью, была зарегистрирована восемь дней назад, но и то, это был единственный случай (хотя и одного случая много, конечно).

За весь период пандемии, согласно официальным данным, в Квебеке по причинам, непосредственно связанным с Ковидом (либо от болезни, либо от других болезней, течение которых привело к летальному исходу из-за влияния состояния пациента, болеющего Ковидом) скончались 16674 человека.

Что касается данных о заражённых и заболевших за последнюю неделю, то по техническим причинам точные цифры (насколько они могут быть точными) будут объявлены завтра, 21 сентября, но службы здравоохранения выразили уверенность, что и в этом случае число пациентов уменьшается, а общая эпидемиологическая обстановка улучшается. Неофициально приведены цифры в 584 заражения и заболевания за неделю, что на 147 случаев меньше предыдущей недели. Но, повторим, эта цифра не окончательная, возможно, она будет исправлена завтра.

За последнюю неделю на работе отсутствовали по причинам, связанным с Ковидом (заболевание или заражение) 3235 медработников, что на 381 работника меньше, чем за прошлую неделю. Иначе говоря, и в этом отношении ситуация заметно улучшилась, хотя далека от идеала.