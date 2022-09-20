Сирены в Монреале: в пятницу восемь заводов будут тестировать систему экстренного оповещения

Не пугайтесь!

Восемь монреальских фабрик имеют сирены, которые могут предупредить о чрезвычайных экологических ситуациях. В случае выброса ядовитого вещества сирена сообщит населению, чтобы они быстро укрылись. Сирены подключены к службе пожарной безопасности Монреаля и к центру экстренного вызова 911.

В пятницу, 23 сентября 2022 года, заводы будут тестировать свои сирены в промежутке между 16:00 и 20:00.

Это симуляционное упражнение необходимо для того, чтобы помочь людям, живущим рядом с фабриками, понять, как защитить себя в случае промышленной аварии. Это также способ убедиться, что все оборудование работает должным образом и что все аварийно-спасательные службы находятся в состоянии готовности.

В случае потенциальной аварии на одном из заводов, монреальцы рискуют пострадать от выбросов аммиака, уксусной кислоты, сероводорода и винилацетата.