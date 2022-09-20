Мирабель подвергается риску

Город Мирабель подвергает себя риску, подписывая соглашения с застройщиками, не зная, как строительство новых проектов повлияет на инфраструктуру, такую как канализация и акведуки

Город Мирабель подвергает себя риску, подписывая соглашения с застройщиками, не зная, как строительство новых проектов повлияет на инфраструктуру, такую как канализация и акведуки, констатирует муниципальная комиссия Квебека. Мэр Патрик Шарбонно говорит, что его город придерживается современных стандартов, даже если он работает иначе, чем другие города. В отчете о проверках, проведенных в трех муниципалитетах, в том числе в Мирабель, муниципальная комиссия Квебека (CMQ), мягко говоря, критически относится к муниципалитету Ла-крона-Норте-де-Монреаль. Правительственное учреждение отмечает несколько недостатков в управлении соглашениями между застройщиками и городом.

« Город подвергает себя риску, поскольку он ждет после подписания соглашения, чтобы, в частности, получить исследования пропускной способности сетей», – пишет CMQ в этом документе, опубликованном в июне. Согласно CMQ, Mirabel не использует « все имеющиеся в ее распоряжении инструменты», чтобы застройка соответствовала ее стратегии развития, подчеркивая, что город не принял никаких постановлений по общим планам застройки. За исследуемый период ни один проект недвижимости не был представлен Консультативному комитету по городскому планированию или процедурам плана застройки и архитектурной интеграции, которые оценивают архитектурное качество.

По долгу службы новый мэр города Патрик Шарбонно защищает управление соглашениями с застройщиками: “я думаю, что у нас все еще есть эффективная система, которая со временем доказала свою эффективность. Я бы сказал вам, что нет никаких проблем, которые бросаются в глаза, потому что именно то, как мы работаем, остается достаточно уважительным как для застройщиков, так и для города». Городской инженер подробно оценивает предлагаемые проекты, говорит Марио Бойли, генеральный директор муниципалитета: “мы не подвергаем себя риску. Это неправильно. Мы знаем риски, потому что инженер говорит нам, можем ли мы двигаться вперед или нет. » В документе, переданном в CMQ, город Мирабель, кроме того, опровергает основную часть замечаний агентства.

Марио Бойли подчеркивает, что тот факт, что Мирабель подписывает соглашение с застройщиком, не означает, что она де-факто выдает разрешения на строительство. Она гарантирует, что инфраструктура, такая как канализация и акведуки, сможет удовлетворить потребности на протяжении многих лет : « за двадцать лет работы так и не были возобновлены ; никогда не было проектов, в которых были бы проблемы с акведуками и канализацией». В период с 2018 по 2021 год население Мирабеля увеличилось на 12%, а количество жилья, со своей стороны, подскочило на 14 %. За три года город потратил почти 65 миллионов долларов на приобретение инфраструктуры для новых жилых комплексов, в то время как вклад застройщиков составил почти 23 миллиона долларов.

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