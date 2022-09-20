Биологи из Университета Гонконга подсчитали муравьёв. Оказалось, их, ну очень много…
Согласно только что опубликованным подсчётам биологов, количество муравьёв, обитающих на нашей планете, буквально невероятно. Оказывается, Земля принадлежит сотням видов муравьёв, а все остальные её обитатели — включая и нас с вами — просто гости в муравьином царстве.
После долгих и кроптоливых расчётов, во время которых подсчитывали количество муравьёв на опредёленную площадь, причём отдельно крупных и мелких, подсчитывали количество особей в муравейниках, рассчитывали приплод и естественную убыль, применяли разные иные методики, так вот, после всех этих исследований биологи университета Гонконга пришли к выводу, что на Земе обитает примерно 20 квадрильонов муравьёв! Если записать это количество цифрами, то речь о 20 000 000 000 000 особей. Иначе говоря, чтобы стало немного понятней — 20 тысяч миллиардов муравьёв. Не двадцать миллиардов. А двадцать тысяч миллиардов.
Общая масса муравьёв, обитающих на Земле — 12 мегатонн. Эта масса превышает общую массу всех земных млекопитающих и птиц. То есть, если соорудить гигантские весы, положить на одну чашу всех муравьишек, а на другую — всех млекопитающих, от слонов и людей, но хорьков и котов (но коты себя взвешивать вряд ли позволят), да к ним прибавить всех птиц, от колибри до орлов, то всё равно муравьи перевесят.
Муравьи между собой сильно отличаются, а зачастую и воюют друг с другом за территории и пищу, чем они похожи на людей. Живут же они повсюду, за исключением Антарктиды. Больше всего на свете муравьёв, живущих на земле в тропических странах, но их множество и в странах со средним и даже холодным климатом. Они могут селится в полях, в лесах, на пляжах, в песках, в стенах домов, в автомобилях…
И да, они являются пищей для вского рода птиц, земноводных, млекопитающих, включая людей в некоторых странах. Ущерб от них тоже велик — они выгрызают внутренние структуры домов, а в джунглях целые леса истребляются этими прожорливыми существами.
Количество муравьёв, по всей видимости, растёт. 30 лет назад учёные подсчитали, что их было 10 квадральонов, сегодня — 20. Но, возможно, просто расчёты проводились по другой схеме.
На каждого человека, живущего сегодня на планете, приходится примерно два с половиной муравьёв! И если муравьи решат пойти на человека войной, мало не покажется. Съедят и только облизнутся.
Кто пишет такие статьи…потом их читают? Походу нет…