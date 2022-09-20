Биологи из Университета Гонконга подсчитали муравьёв. Оказалось, их, ну очень много…

Общая масса муравьёв на нашей планете больше всех млекопитающих и птиц вместе взятых. Не говоря уже о количестве.

Согласно только что опубликованным подсчётам биологов, количество муравьёв, обитающих на нашей планете, буквально невероятно. Оказывается, Земля принадлежит сотням видов муравьёв, а все остальные её обитатели — включая и нас с вами — просто гости в муравьином царстве.

После долгих и кроптоливых расчётов, во время которых подсчитывали количество муравьёв на опредёленную площадь, причём отдельно крупных и мелких, подсчитывали количество особей в муравейниках, рассчитывали приплод и естественную убыль, применяли разные иные методики, так вот, после всех этих исследований биологи университета Гонконга пришли к выводу, что на Земе обитает примерно 20 квадрильонов муравьёв! Если записать это количество цифрами, то речь о 20 000 000 000 000 особей. Иначе говоря, чтобы стало немного понятней — 20 тысяч миллиардов муравьёв. Не двадцать миллиардов. А двадцать тысяч миллиардов.

Общая масса муравьёв, обитающих на Земле — 12 мегатонн. Эта масса превышает общую массу всех земных млекопитающих и птиц. То есть, если соорудить гигантские весы, положить на одну чашу всех муравьишек, а на другую — всех млекопитающих, от слонов и людей, но хорьков и котов (но коты себя взвешивать вряд ли позволят), да к ним прибавить всех птиц, от колибри до орлов, то всё равно муравьи перевесят.

Муравьи между собой сильно отличаются, а зачастую и воюют друг с другом за территории и пищу, чем они похожи на людей. Живут же они повсюду, за исключением Антарктиды. Больше всего на свете муравьёв, живущих на земле в тропических странах, но их множество и в странах со средним и даже холодным климатом. Они могут селится в полях, в лесах, на пляжах, в песках, в стенах домов, в автомобилях…

И да, они являются пищей для вского рода птиц, земноводных, млекопитающих, включая людей в некоторых странах. Ущерб от них тоже велик — они выгрызают внутренние структуры домов, а в джунглях целые леса истребляются этими прожорливыми существами.

Количество муравьёв, по всей видимости, растёт. 30 лет назад учёные подсчитали, что их было 10 квадральонов, сегодня — 20. Но, возможно, просто расчёты проводились по другой схеме.

На каждого человека, живущего сегодня на планете, приходится примерно два с половиной муравьёв! И если муравьи решат пойти на человека войной, мало не покажется. Съедят и только облизнутся.