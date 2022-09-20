Медвежья тревога в Монреале

В прошлом году медвежонок был замечен во дворе в Дорвале.

В понедельник вечером полиция призвала жителей западного Монреаля оставаться дома из-за потенциальной угрозы… медведей.

Полиция Монреаля сообщает, что в 20:45 получила звонок “об одном или двух медведях, замеченных в Доллар-де-Ормо”.

Офицеры прочесали окрестности шоссе 40, бульвары Sources и Sunnybrooke и улицу Hyman.

Стоит отметить, что закалённые канадские жители совершенно не испугались потенциальной встречи с медведем.

“Я гуляла с Дюком, они остановили нас и сказали, что мы должны идти домой, — жалуется местная хозяйка собаки. – Я сказала им: “Я почти уверена, что Дюк сможет взять этого медведя”.

В конце-концов стражам порядка так и не удалось найти косолапого. В полиции также отметили, что кроме первого звонка, они больше не получали сообщений о медведях в городе.