Медвежья тревога в Монреале

В прошлом году медвежонок был замечен во дворе в Дорвале.
В понедельник вечером полиция призвала жителей западного Монреаля оставаться дома из-за потенциальной угрозы… медведей.
Полиция Монреаля сообщает, что в 20:45 получила звонок “об одном или двух медведях, замеченных в Доллар-де-Ормо”.
Офицеры прочесали окрестности шоссе 40, бульвары Sources и Sunnybrooke и улицу Hyman.
Стоит отметить, что закалённые канадские жители совершенно не испугались потенциальной встречи с медведем.
“Я гуляла с Дюком, они остановили нас и сказали, что мы должны идти домой, — жалуется местная хозяйка собаки. – Я сказала им: “Я почти уверена, что Дюк сможет взять этого медведя”.
В конце-концов стражам порядка так и не удалось найти косолапого. В полиции также отметили, что кроме первого звонка, они больше не получали сообщений о медведях в городе.