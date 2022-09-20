Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Животные Медвежья тревога в Монреале
Черный медвежонок поражен дротиком с транквилизатором во время прогулки по Дорвалю. 23 мая 2021. Фото William O. Weston

Медвежья тревога в Монреале

Olga Fedak Сен 20, 2022 Животные, Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Происшествия Оставить комментарий 61 Просмотров

В прошлом году медвежонок был замечен во дворе в Дорвале.

В понедельник вечером полиция призвала жителей западного Монреаля оставаться дома из-за потенциальной угрозы… медведей.

Полиция Монреаля сообщает, что в 20:45 получила звонок “об одном или двух медведях, замеченных в Доллар-де-Ормо”.

Офицеры прочесали окрестности шоссе 40, бульвары Sources и Sunnybrooke и улицу Hyman.

Стоит отметить, что закалённые канадские жители совершенно не испугались потенциальной встречи с медведем.

“Я гуляла с Дюком, они остановили нас и сказали, что мы должны идти домой, — жалуется местная хозяйка собаки. – Я сказала им: “Я почти уверена, что Дюк сможет взять этого медведя”.

В конце-концов стражам порядка так и не удалось найти косолапого. В полиции также отметили, что кроме первого звонка, они больше не получали сообщений о медведях в городе.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal