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Общество Здоровье, медицина К сервису 811 добавлена ​​новая услуга для жителей Квебека без семейных врачей

К сервису 811 добавлена ​​новая услуга для жителей Квебека без семейных врачей

Olga Fedak Сен 20, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 64 Просмотров

Премьер провинции Франсуа Лего заявил, что семейных врачей не хватит всем жителям Квебека.

Министерство здравоохранения Квебека гордо сообщает, что в понедельник к линии Info-Santé 811 была добавлена ​​новая услуга для людей, у которых нет семейного врача.

Теперь каждый, кто позвонит на номер 811, будет иметь доступ к трем услугам. Это информационная поддержка (вариант 1), социальная информация (вариант 2) и доступ к помощи первой линии (вариант 3).

Сервис, запущенный ранее в этом году, представляет собой “единую точку входа для пациентов без семейного врача”. Он также имеет цифровую версию.

Перед направлением к соответствующим ресурсам пациентов просят заполнить анкету.

Портал на данный момент не предлагает запись на прием. Однако, в зависимости от ситуации, он даёт возможность проконсультироваться с фармацевтом или воспользоваться другими услугами.

Министерство отмечает, что жители Квебека могут использовать цифровое приложение для получения информации о

  • рецептах
  • формах
  • планировании семьи
  • психиатрической помощи
  • анализах крови
  • инфекциях, передающихся половым путем (ИППП)
  • прививках
  • для выявления симптомов гриппа, простуды, COVID-19 и гастроэнтерита.
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