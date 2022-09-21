К сервису 811 добавлена ​​новая услуга для жителей Квебека без семейных врачей

Премьер провинции Франсуа Лего заявил, что семейных врачей не хватит всем жителям Квебека.

Министерство здравоохранения Квебека гордо сообщает, что в понедельник к линии Info-Santé 811 была добавлена ​​новая услуга для людей, у которых нет семейного врача.

Теперь каждый, кто позвонит на номер 811, будет иметь доступ к трем услугам. Это информационная поддержка (вариант 1), социальная информация (вариант 2) и доступ к помощи первой линии (вариант 3).

Сервис, запущенный ранее в этом году, представляет собой “единую точку входа для пациентов без семейного врача”. Он также имеет цифровую версию.

Перед направлением к соответствующим ресурсам пациентов просят заполнить анкету.

Портал на данный момент не предлагает запись на прием. Однако, в зависимости от ситуации, он даёт возможность проконсультироваться с фармацевтом или воспользоваться другими услугами.

Министерство отмечает, что жители Квебека могут использовать цифровое приложение для получения информации о

рецептах

формах

планировании семьи

психиатрической помощи

анализах крови

инфекциях, передающихся половым путем (ИППП)

прививках

для выявления симптомов гриппа, простуды, COVID-19 и гастроэнтерита.