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Политика Выборы Правительство признает, что не всем жителям Квебека достанется семейный врач

Правительство признает, что не всем жителям Квебека достанется семейный врач

Olga Fedak Сен 2, 2022 Выборы, Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 53 Просмотров

Зато есть возможность раздавать жителям провинции по 400-600 долларов.

Избирательная кампания в разгаре, и пять основных политических партий Квебека в основном сосредоточены на обещаниях, касающихся здоровья и ухода за пожилыми людьми. Лидеры проводят кампании в регионах за пределами Монреаля.

В пятницу Коалиция Avenir Quebec признала, что не все жители Квебека будут иметь доступ к семейному врачу в обозримом будущем.

Лидер партии Франсуа Лего обещал всем семейного врача во время предвыборной кампании 2018 года, но не выполнил этого после того, как был избран премьер-министром. Сегодня же, на шестой день предвыборной кампании в Квебеке уходящий министр здравоохранения Кристиан Дубе заявил, что партия не будет обещать того, что “невозможно”.

Вместо этого он акцентировал внимание, что квебекцам действительно нужен доступ к медицинскому работнику, например к медсестре.

Он объяснил, что квебекцы “осознали во время пандемии COVID-19, что они могут получить надлежащие медицинские услуги от множества медицинских работников, а не только от врачей”.

Лего и Дюбе объявили, что в случае их переизбрания CAQ запустит цифровую платформу здравоохранения, которая будет служить точкой входа в систему здравоохранения и направлять людей к нужному специалисту в области здравоохранения. Платформа уже работает в тестовом режиме.

А вот квебекские либералы уверены, что найти семейного врача для каждого жителя провинции очень даже возможно. Для этого партия планирует увеличить количество специалистов, которых готовят университеты провинции.

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