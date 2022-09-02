Правительство признает, что не всем жителям Квебека достанется семейный врач

Зато есть возможность раздавать жителям провинции по 400-600 долларов.

Избирательная кампания в разгаре, и пять основных политических партий Квебека в основном сосредоточены на обещаниях, касающихся здоровья и ухода за пожилыми людьми. Лидеры проводят кампании в регионах за пределами Монреаля.

В пятницу Коалиция Avenir Quebec признала, что не все жители Квебека будут иметь доступ к семейному врачу в обозримом будущем.

Лидер партии Франсуа Лего обещал всем семейного врача во время предвыборной кампании 2018 года, но не выполнил этого после того, как был избран премьер-министром. Сегодня же, на шестой день предвыборной кампании в Квебеке уходящий министр здравоохранения Кристиан Дубе заявил, что партия не будет обещать того, что “невозможно”.

Вместо этого он акцентировал внимание, что квебекцам действительно нужен доступ к медицинскому работнику, например к медсестре.

Он объяснил, что квебекцы “осознали во время пандемии COVID-19, что они могут получить надлежащие медицинские услуги от множества медицинских работников, а не только от врачей”.

Лего и Дюбе объявили, что в случае их переизбрания CAQ запустит цифровую платформу здравоохранения, которая будет служить точкой входа в систему здравоохранения и направлять людей к нужному специалисту в области здравоохранения. Платформа уже работает в тестовом режиме.

А вот квебекские либералы уверены, что найти семейного врача для каждого жителя провинции очень даже возможно. Для этого партия планирует увеличить количество специалистов, которых готовят университеты провинции.